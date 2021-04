“Ya habla perfecto, ya está cerradito el huequito (de la traqueotomía) y eso era importante porque había pasado tiempo y se tenía que cerrar, ya está listo. Ya no tiene que hacer así (cubrirse la traqueotomía con la mano), que yo creo que eso lo cansaba mucho cuando nosotros hablábamos con él, sientes como esas ganas de ayudarlo porque sentías como que le costaba”, expresó Graciela Mauri.

“Todavía no (lo hemos podido visitar), pero ya casi. Estamos a nada porque ya bendito Dios lo dan de alta de Gainesville, entonces estamos solo esperando que llegue a Miami para poder ir a verlo. Verlo ahí y ver cómo va caminando y haciendo su ejercicio en el aire libre es un aplausote para la vida y para él. Ahorita ya va a misa, es un campeón”.

“Llegué a pensar que era mi último día”: Toño Mauri

“Sí quiero hacer un documental, un testimonio con las imágenes que tengo para llevar a la gente desde el principio hasta hoy”, declaró Toño Mauri, de 56 años de edad, quien expresó que si Dios le permitió esta nueva vida es para transmitir su experiencia.

“Solamente he escuchado hablar de las personas que tristemente han muerto, pero no he oído mucho de las que se han salvado. Y sí puedo decir que cada noche llegué a pensar que era mi último día”, declaró entre lágrimas el actor, quien recordó el apoyo de su esposa Carla y sus hijos.