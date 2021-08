A casi tres meses de su separación de Adamari López, Toni Costa abre su corazón

El bailarín y coreógrafo español dice cómo está tras este difícil episodio en su vida

“Yo siempre pienso que todo es un aprendizaje”, confesó en entrevista ¿Habrá una reconciliación? Fue a finales de mayo pasado que usuarios de redes sociales quedaron en shock luego de que la pareja formada por Adamari López y Toni Costa informaran que darían por terminada su relación tras diez años juntos. Ahora, en una entrevista que concedió a MezcalEnt, el bailarín y coreógrafo español abrió su corazón y por fin dice cómo está tras su separación de la simpática boricua. con quien procreó a la pequeña Alaïa, a quien se le ve conviviendo con sus padres como si nada hubiera pasado. “Todo es un aprendizaje”: Toni Costa De acuerdo con información de El Diario de Nueva York, hoy en día Toni Costa está concentrado en tener más trabajo, algo por lo que fue duramente criticado en el pasado al ser catalogado como ‘vividor’, para así poder tener su propia casa y darle un espacio a su hija. Y aunque ya no viven juntos desde que se hiciera oficial la separación, Adamari López no tiene ningún problema en permitirle el acceso a su ex, lo cual ha quedado en evidencia en diferentes publicaciones en las redes sociales de la boricua.

“Las cosas se van acomodando” Hace apenas unos días, Toni Costa celebró su cumpleaños número 38 de una manera muy diferente a como lo había hecho en los últimos años, aunque no por eso Adamari López se olvidó de felicitarlo, al igual que su pequeña hija Alaïa. Y sobre cómo se siente a tres meses de su separación de la conductora de Hoy Día, el español le dijo lo siguiente a MezcalEnt: “Inicialmente, pues uno está claro que está a lo mejor pasándolo un poco más mal, pero el tiempo pasa, las cosas se van acomodando, se van teniendo más claras, y todo ocurre por algo. Yo siempre pienso que todo es un aprendizaje y la verdad que, bueno, estoy bien, estoy tranquilo”.

Toni Costa recuerda su llegada a EE.UU. Un día antes de su cumpleaños, Toni Costa compartió una publicación que no pasó desapercibida por muchos, ya que en ella se muestra en una imagen mucho más joven acompañada de un texto donde recuerda su llegada a los Estados Unidos. “Ayer se cumplieron exactamente 10 años de mi llegada a USA, donde he conseguido lo inimaginable en mi vida, no cambiaría absolutamente nada de lo que me ha ocurrido aquí y si volviera 10 años atrás querría vivir lo mismo hasta ahora”. ¿Se referirá a su relación con Adamari López?

“No hace falta explicar mucho más”, dice Toni Costa Sin entrar en detalles sobre su ahora ex, Adamari López, o su pequeña hija Alaïa, Toni Costa comentó en este mismo mensaje que “no hace falta explicar mucho más, ya que siempre he estado compartiendo muchísimos momentos especiales y únicos de mi vida”. Por último, el bailarín, nacido el 20 de agosto de 1983 en Valencia, España, se dirigió a sus seguidores para preguntarles “cuál fue el momento, el logro, la cosa, lo que sea, con lo que se quedan de estos 10 años”. Las reacciones no tardaron en llegar.

Inicia una nueva aventura Desde que estaba con Adamari López, quedaba muy claro que quien apoyaba más a la pequeña Alaïa en sus actividades extraescolares era Toni Costa, quien recientemente sorprendió al hacer una confesión a sus seguidores en Instagram. “Hoy decidí comenzar un nuevo reto en mi vida, Tae kwon Do! Me siento feliz y motivado porque con 10 años hice un par de años de karate y en la vida pensé que volvería a hacer artes marciales, así que motivado por estar 100% comprometido con mi hija me uní a su clase y ahi nos verán día a día juntos creciendo en esta disciplina que estoy seguro que nos aportará cosas muy buenas y valiosas”.

Toni Costa se la pasa de lo mejor con una rubia jugando al golf El bailarín y coreógrafo español Toni Costa se la pasa de lo mejor con una rubia jugando al golf, y por si fuera poco, su hija Alaïa parece llevarse de lo mejor con ella. En esta ocasión, el ex de Adamari López decidió compartir esta experiencia en sus historias de Instagram, donde cuenta desde el momento en que llegaron al campo de golf hasta los avances que ha logrado su pequeña en esta difícil disciplina. De lo más contento, el bailarín y coreógrafo español comienza esta historia arriba de un carrito de golf acompañado de su pequeña hija Alaïa y “Elvira”: “Hoy toca ir al campo y vamos a jugar todos descalzos, ¿por qué Elvira, me huelen los pies?”, le pregunta a su entrenadora.

Toni Costa elogia a la rubia que la acompañó a jugar golf Después de aceptar jugar descalzo, Toni Costa se baja del carrito para luego dirigirse al campo de golf junto a su hija y la guapa rubia. El primero en tirar fue el bailarín y coreógrafo español, quien es amante de practicar esta disciplina con regularidad. “Bueno, van a ver qué aburrido es jugar con Elvira, siempre la pone en medio, una cosa. Mira, menudo tirazo”, se escucha decir al ex de Adamari López, quien no oculta que está disfrutando al máximo este tiempo jugando al golf. Habrá que esperar qué pasa más adelante.

La rubia enseña a jugar golf a Alaïa Ahora, Toni Costa se dedicó a grabar a su hija mientras recibía indicaciones de Elvira. Se nota que la pequeña heredó el talento de su padre para jugar al golf, pues a pesar de ser de sus primeras experiencias, es dueña de una gran técnica. El bailarín y coreógrafo español animó en todo momento a Alaïa, a quien se le veía feliz por recibir indicaciones de la rubia. Poco antes de que realizara su primer tiro, Toni decidió guardar silencio para no distraer a Alaïa, a quien no dudó en felicitar segundos después.

Toni Costa menciona una y otra vez el nombre de Elvira De unos días a la fecha, el ex de Adamari López ha usado una aplicación que altera su rostro de una forma muy divertida, lo cual le ha encantado, y de esta forma, comentó que le pusieran mucha atención a algo, no sin antes mencionar de nueva cuenta a Elvira. Se trata de los lugares donde quedó la pelota de golf de cada uno, y a unos metros de distancia, se observa a Alaïa, quien sigue recibiendo indicaciones de la guapa rubia para realizar un tiro y colocarse cerca de donde están ellos. El bailarín mostró que sigue descalzo.