El hombre que cayó a las vías habló con la prensa

De acuerdo a ABC 7, la víctima de 60 años, Jessey Branch, tuvo una convulsión mientras esperaba en la plataforma 2/5 en dirección sur el miércoles poco antes del mediodía en la estación de la calle 149. Eso fue lo que provocó que cayera a las vías del metro, mientras espera su llegada y que puso en peligro su vida.

“Sé que estaba de pie contra la pared, eso fue todo”, dijo Branch, al noticiero. “Sé que no era como apoyarme contra la pared, nada de eso. Me duele. Me rompí un par de costillas y me rompí un hueso del brazo izquierdo; Me siento muy agradecido de que estuvieran allí para ayudarme”, finalizó Jessey, desde el hospital.