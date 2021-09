Para calentar motores, una de las primeras preguntas que le hicieron a Toni Costa fue cuando iba de visita a Puerto Rico . La persona que le realizó este cuestionamiento le confesó que lo extrañaba, a lo que el ex de Adamari López respondió: “Espero ir pronto, extraño Puerto Rico, me encanta y los amo mis boricuas”.

Le muestran su apoyo a Toni Costa

“Mujeres hay muchas, un hombre bello y buen padre no se encuentra en cualquier lado”, “Quisiera saber a qué se refiere al decir para tras ni pa’ coger impulso, no digas de esta agua no he de beber, porque Dios pone prueba en la vida, cuidado con lo que dices, recuerda que tienes una hija por quien mirar para atrás y para adelante”, expresaron algunos usuarios.

Por su parte, alguien más le mostró su apoyo a Toni Costa refiriéndose también a Adamari López: “No sé si seas gay o no, pero tienes que tener dignidad, sigue adelante, ella se cree ahora una Diosa, cree encontrar a alguien mejor que tú, no le ruegues más”.