Al parecer, Lyn May no quiere tener a sus hijos fuera del matrimonio

La vedette hizo importante confesión en redes sociales, dejando a más de uno impactados

Hace pocos días, fue él quien subió una imagen motivacional sobre Lyn May comentando lo feliz que es al ser su amigo y que es una de las personas más importantes en si vida; ahora, la actriz del cine mexicano declaró que el próximo año se casarán y subió varias fotografías en compañía del joven, lo que causó el furor de sus seguidores. Lyn May anuncia matrimonio: ¿Lyn May está comprometida? ¡Volvió a causar furor! La vedette mexicana, hizo una revelación impactante en sus redes sociales y que dejó a sus seguidores más que sorprendidos. No es la primera vez que da una declaración que deja a las personas pensando si es cierto o no, como el anuncio de su embarazo, el que sigue siendo un verdadero misterio en redes sociales. Quizá esa es la razón por la que se comprometió, ya que en diversas ocasiones ha declarado que se encuentra embarazada de más de tres meses y que para ella es normal debido a que en su familia han existido embarazos en edades más adultas. La actriz mexicana, en diversas ocasiones ha seguido con la firme creencia de su embarazo y ahora de su matrimonio. Archivado como: Lyn May anuncia matrimonio

Lyn May anuncia matrimonio: Invita a sus seguidores a la boda En una secuencia de tres fotografías, acompañada de Marcos, quien ella afirma es el papá de su hijo y su pareja, Lyn May anunció próxima boda. La actriz mexicana inclusive dio una fecha de próximas nupcias, además de donde se llevará a cabo el tan polémico matrimonio; aunque la descripción causó dudas a sus seguidores, porque hace días él anunció que May solo era una ‘buena amiga’. “Los invito a mi boda Febrero 14 del 2022 en Las Vegas. #2022”, escribió la costeña en sus redes sociales, donde los comentarios no se han tardado en aparecer. Algunos burlándose de la situación que estaba presentando la vedette y otros felicitándola por su próxima boda en Las Vegas. Archivado como: Lyn May anuncia matrimonio

Lyn May anuncia matrimonio: Los felicitan Las felicitaciones no paran en la publicación de Instagram. En la sección de comentarios, los seguidores de la mexicana no han dudado en expresar sus buenos deseos hacia la pareja y también, recordándole que para esas fechas ya habrá ‘dado a luz’ al hijo que tendrá con el cantante Marcos, aunque el futuro novio no ha dado ninguna declaración por el momento. “Que sean felices, están hechos el uno para el otro.”, “Bendiciones! Que te vaya increíble Lyn May, te mereces lo mejor, suerte en tu matrimonio.”, se lee en los comentarios que recibió la vedette mexicana en Instagram. Varios usuarios demuestran su cariño a la mujer de 68 años, deseándole lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Archivado como: Lyn May anuncia matrimonio

Lyn May anuncia matrimonio: Aceptan la invitación a la boda Algunos de sus seguidores tomaron con diversión la invitación de Lyn May y le mandaron a decir que ellos desean asistir a la boda del año. Otros mencionan que quieren cantar en su boda, peinarla, maquillarla o hasta cuidar a su bebé. Hasta el momento, la vedette no ha hecho más declaraciones en dicha red social y dejó con la duda a más de una persona. “Yo te hago el peinado y maquillaje.”, “Si necesito pase, ¿Cómo le haré ? No me la puedo perder, aún tengo tiempo de mandarme hacer mi vestido. Gracias Lyn May, la única artista que me ha invitado a su boda.”, “Estoy en New York, pero me desplazo para allá.”, “Yo si voy, pásame los datos.”, “Claro que voy! Gracias querida, puro love.”, mencionaron sus seguidores en dicha red social. Archivado como: Lyn May anuncia matrimonio

Lyn May anuncia matrimonio: Le recuerdan su embarazo Otros usuarios se preocuparon por el embarazo de la actriz y le hicieron dieron consejos sobre que tenía que cuidarse. Además, algunos anunciaron que si asistían al matrimonio de May le llevarían el regalo del baby shower y el de bodas. ¿Será que la vedette acepte los regalos que no son de Chanel? “Muy bien, allí estaremos y de paso les llevo el regalo del baby shower”, “¿Quién les cuidará a los baby’s? Cuídese mucho que en su estado podría perderlos, no tome ni fume nada.”, “Tía vas a estar recién aliviada”, “¿ Y ese bebe recién nacido? ¿Y la dieta de los 40 días?”, comentaron sus seguidores en las imágenes que compartió la vedette. Archivado como: Lyn May anuncia matrimonio

Las críticas también llegaron Pero no todo fue felicidad en la publicación de Lyn May, algunos de sus seguidores comenzaron a atacarla diciéndole que solo estaba inventando y que debería dejar de hacerlo. Hubo quien insinuó que si es verdad lo que dice, Marcos solo estaría jugando con la vedette y usándola por su fortuna y también pidieron que parara de subir ese tipo de contenido a su perfil de Instagram. “Él solo quiere fama, se está aprovechando de la pobre señora, en el fin las estadísticas dicen que ella se va morir primero y él ya será famoso y millonario.”, “Usted si es loca parece enferma mental”, “Señora tantas incongruencias que dice, no vaya a pasarle lo mismo que a Irma Serrano, en una de esas la dejan con una mano atrás y otra adelante, de ser cierto su romance… Al tiempo.”, “Esta señora se inventa embarazos psicológicos y bodas y todos le siguen la corriente.”, escribieron algunos usuarios.

Primero pidió costosos regalos para su baby shower No le importa el baby shower, quiere regalos para ella. Vaya controversia ha estado generando Lyn May desde que anunció que estaba esperando un hijo a sus 68 años, ante esto la vedette no se cansa del ojo público y ha confesado que ella realmente lo que quiere para el baby shower de su supuesto hijo es que le regalen costosos obsequios. Fue hace ya varias semanas cuando la actriz originaria de Acapulco, México, informó que estaba esperando un hijo con su actual pareja, el productor y diseñador de moda, Markos D1, afirmando que Lyn May se encontraba en la dulce espera desde hace 3 meses, y es que a pesar de que al inicio esta noticia impactó a todos, posteriormente la mexicana dio a entender que ella solía “decir una que otra mentirita”, para entretener al público.

Los lujosos regalos que quiere De acuerdo con el portal de noticias Milenio la vedette de 68 años, Lyn May comentó en una entrevista para el programa Suelta la sopa los diversos cambios que ha sufrido su cuerpo debido al embarazo, comentando que ha tenido intensos antojos en las últimas semanas ¿Esto también incluirá los costosos obsequios que pidió para su baby shower? El periódico mexicano sacó a relucir como la originaria de Acapulco comentada que ya estaba preparando su baby shower, y así poder celebrar el nacimiento de su bebé, en donde incluso Horacio Villalobos ya le había propuesto organizar la fiesta en el programa matutino de TV Azteca, Venga la alegría, en donde se encuentra actualmente participando.

“Todo Chanel” Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron los “requerimientos” para asistir a su baby shower, ya que Lyn May comentó que ella solo quería que le regalaran costosos obsequios, y no necesariamente para su bebé, sino más bien para ella, ‘exigiendo’ una de las marcas más exclusivas, Chanel: “Lo que quiero yo, si me van a hacer un baby shower, voy a querer puuuuuros perfumes de Chanel, bolsas de Chanel, todo de Chanel, sino no no entrarán al baby shower”, comentó la también actriz mexicana, argumentando que si nadie le da este tipo de obsequios mejor que ni entre a la celebración de su bebé.

Su madre tuvo un hijo a los 65 años Después de confesar esto, en donde pedía exclusivamente costosos obsequios para entrar a su baby shower, Lyn May no solo dijo eso, ya que también incluso respondió a las innumerables críticas y especulaciones, las cuales afirmaban que este embarazo se había sido a través de inseminación artificial, sin embargo, la mujer de 68 años comentó que esto no era así, y que su madre era un claro ejemplo: “Mi mamá tuvo a un hijo a los 65 años y es compositor, toca la guitarra, es muy talentoso. Todas las mujeres costeñas somos así, muy calientes. Mi familia está bien, está a gusto conmigo porque ellos me apoyan”, comentó Lyn May bastante orgullosa, confesando que realmente el embarazo se había dado de manera natural.