Los equipos de emergencia, permanecen en el lugar y han intentando ingresar a la sinagoga. Los informes preliminares, sugieren que el sospechoso pidió hablar con su hermana por teléfono; al hombre, se le ha escuchado discutir con personas y blasfemado, peor también argumentó que tenía “6 hermosos hijos”. La transmisión de Facebook, terminó hace un par de minutos y no se conoce si hay heridos o cuántas personas están presentes.

La policía, dio a conocer que en la tarde de este sábado un hombre entro a sinagoga de la Congregación Beth Israel en Colleyville y, destacó que se encontraba armado. Los hechos quedaron grabados, en la transmisión en vivo que estaba realizando el rabino, por la que la policía no dudó en interceder y enviar al equipo SWAT a hacerse cargo de la situación.

“Está pidiendo hablar con su hermana. No hay víctimas hasta ahora, dice. Sabe que la corriente va. No le gusta que la policía esté hablando con él actualmente y simplemente amenazó a todos los que estaban adentro y cualquiera que intente entrar, ¡no entre a la sinagoga!”, mencionó la audiencia que se encontraba viendo la transmisión en Facebook. Archivado como: Toman rehenes sinagoga Colleyville

La situación, se mantiene tensa y sin ningún cambio. Hace poco, la policía intentó comunicarse con el secuestrador y éste, pidió que se le comunicara a su hermana y que se encuentra sumamente molesto ante la instrucción de los equipos SWAT en la zona.; aunque no se conoce si hay heridos, el hombre amenazó con matarlos a todos si no se hacía lo que quería.

La policía de Colleyville, sigue mencionando que piden que los transeúntes eviten viajar al área del conflicto y las personas que se encontraban alrededor, han sido llevadas a un lugar seguro. Hasta el momento, las autoridades volvieron a actualizar el panorama a través de redes sociales y, mencionaron que no hay cambios por el momento.

¿Qué dijo el hombre en la transmisión?

Algunas personas que se encontraban viendo la transmisión, han mencionado las palabras que comentó el secuestrador durante el momento en que se encontraba amenazando a las personas. Continuamente, expresó su temor a morir por estar amenazando a las personas y más cuándo llegaron las autoridades; poco después, pidió desesperadamente que no lloraran y anunció que también morirían.

“Me voy a morir en esto, me voy a morir. No llores por mi”, señaló el hombre en plena transmisión compartida por Facebook. “No llores en el puto teléfono conmigo”, dice el audio de la transmisión en vivo. “No me lloren, joder. Tengo 6 hermosos niños… Hay rehenes en la sinagoga que van a morir… ¿Por qué lloras?”, dijo el hombre.