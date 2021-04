Cordell dijo que la policía de Burleson está utilizando imágenes de la cámara corporal para tratar de identificar a los sospechosos lo más rápido posible y dijo que un helicóptero de la policía de Fort Worth estaba ayudando en la búsqueda. “Esto es una sorpresa. Burleson es una gran, gran comunidad de personas. Esto ciertamente no es algo que esperaríamos ver, pero siempre es una posibilidad”, dijo Cordell respecto al tiroteo en la parada de tráfico. “Esto será difícil para la familia. Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia”, agregó.

“La policía está inspeccionando el área. Si conoce alguna información o ve algo sospechoso, comuníquese con el 911”, escribió el Departamento de Policía de Burleson y dijo que durante las próximas horas ofrecerían mayor información al respecto. Hasta el momento se desconoce el estado del oficial que aún no ha sido identificado.

Hombre huye de la policía y destroza Maserati de su novia

Po otro lado, un hombre que intentaba huir de la Patrulla de Caminos de California destrozó la SUV de la marca Maserati de su novia luego de chocar contra un muro de contención y dejar el vehículo encajado bajo un puente de una autopista de Oakland, informaron las autoridades el martes.

“El conductor tiene suerte de estar vivo. La propietaria del Maserati… no tuvo tanta suerte”, escribió la Patrulla de Caminos de California (CHP por sus siglas en inglés) en una publicación en redes sociales, en la que se incluyeron fotografías del vehículo de lujo destrozado, informó The Associated Press.