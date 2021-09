Un reportero local señaló que el motivo del tiroteo pudo ser un pelea a las afueras del Marquette Lounge. Un hombre comenzó a disparar al aire y hacia la multitud, sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades, de acuerdo con The Sun.

Las lesiones que sufrieron las víctimas no pusieron en riesgo su vida, apunta The Sun. Hasta el momento de la redacción de esta nota, no se ha confirmado si el sospechoso del brutal tiroteo en fiesta del orgullo gay en Atlanta ha sido capturado.

Tiroteo durante fiesta del orgullo gay en Atlanta. Reportan cinco heridos de disparos en un club LGBT en pleno Labor Day, después de un evento donde se presentaría la famosa rapera Lil Kim y que terminó hasta las 6 de la mañana, de acuerdo con The Sun.

De acuerdo con el informe citado, el Departamento de Policía de Atlanta está investigando el tiroteo en fiesta del orgullo gay en el Marquette Lounge. Este fin de semana festivo por el Labor Day fue uno de los más violentos, de acuerdo con The Sun.

Lil Kim publicó en su Instagram videos efímero de su presentación en el Marquette Lounge de Atlanta, sin embargo, no quedó claro si la reconocida cantante estaba en el lugar del tiroteo en plena fiesta del orgullo gay en Atlanta en pleno Labor Day.

Una niña de 11 años que recibió siete disparos sobrevivió, de acuerdo con The Associated Pres. El jefe policial del condado Polk, Grady Judd, dijo en conferencia de prensa que incluso después de que Bryan Riley, de 33 años, fuera arrestado el domingo por la mañana, estaba tan agresivo.

Misma que estaba ubicada a 48 kilómetros (30 millas) al este de Tampa, diciendo que Dios le dijo que se detuviera porque la hija de Gleason iba a suicidarse. Una segunda persona no identificada también confrontó a Riley, de acuerdo con AP.

Le dicen que Dios no le dijo que hiciera eso

La persona le dijo que esa historia no era cierta y le advirtió que llamarían a la policía si no se iba, dijo Judd. Se refirió a la persona como una víctima, pero no especificó cuál. Las autoridades tampoco precisaron cuántos disparos recibieron las víctimas.

Tampoco confirmaron si estaban en la vivienda, pero señalaron que todos estaban escondidos. El perro de la familia también fue baleado y murió, de acuerdo con el reporte de The Associated Press. Este no fue el único tiroteo registrado cerca del Labor Day.