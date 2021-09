Tiroteo en vecindario de Florida dejó cuatro muertos, incluyendo bebé

Las irregularidades en el vecindario iniciaron desde el sábado. Judd contó que un oficial fue al vecindario a las 7:30 p.m. el sábado cuando una mujer llamó para reportar una llamada sospechosa y un hombre le dijo: “Dios me envió aquí para hablar con una de tus hijas”.

En este punto, varias unidades de respuesta, incluido un equipo SWAT y un helicóptero, estaban presentes afuera y habían rodeado la casa. Las autoridades no revelaron la identidad del sospechoso, quien admitió haber usado metanfetamina, según informó The Ledger .

Según la Oficina del Sheriff del condado de Polk, los oficiales no resultaron heridos, pese al intercambio de disparos que tuvieron con el sospechoso. Un helicóptero fue visto dando vueltas sobre el área antes de aterrizar en un campo en Lake Gibson High School, informa WFLA.

Sospechoso bajo efectos de metanfetaminas

Mientras lo trataban, Judd contó que el sospechoso “se levantó de un salto e intentó agarrar el arma del oficial de policía de Lakeland, y tuvieron que pelear con él nuevamente en la sala de emergencias”, agregó The Ledger. El incidente coincide con el peor asesinato en masa en la historia de Polk.

“Si nos hubiera dado la oportunidad, le habríamos disparado mucho, pero no lo hizo porque era un cobarde”, dijo Judd en la conferencia de prensa. “Verás, es fácil disparar a niños, bebés y personas inocentes en medio de la noche cuando tienes el arma, y ellos no. Pero no era muy hombre “.