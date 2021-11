Reportan tiroteo en un restaurante Applebee’s de Memphis

Este miércoles al finalizar la tarde, el Departamento del Sheriff del Condado de Shelby (SCSO) que sirve a la ciudad de Memphis informó que tres personas resultaron heridas luego de que se desatara un tiroteo en el estacionamiento del Applebee’s ubicado en Hacks Cross Road cerca de la US 3895.

Aunque la policía aun no ha ofrecido declaraciones sobre lo que pudo haber originado el tiroteo, una periodista local adelantó que se pudo haber tratado de una discusión entre clientes y empleados. “La pelea entre clientes y empleados puede haber llevado a disparar contra un Applebees en Hacks Cross”, escribió la reportera Melissa Moon.

Minutos antes pudo conversar con ciudadanos que habían llegado a la escena. “Hablé con tres personas en el lugar que dijeron que su familiar es un empleado de Applebee’s y le dispararon. No conocen su estado en este momento. Están en la escena para averiguarlo”, dijo la periodista.

El del Applebee’s no ha sido el único tiroteo del día, horas antes la Oficina del Sheriff del condado de Palm Beach reportó un tiroteo que se registró justo frente a un restaurante Chipotle Mexican Grill y que dejó 1 muerto y 2 heridos, entre ellos uno que está gravemente herido.

Tiroteo frente a Chipotle Mexican Grill deja 1 muerto y 2 heridos

Las autoridades informaron que los reportes de disparos comenzaron a llegar entorno a las dos de la tarde. “Estamos investigando un triple tiroteo en el estacionamiento de Chipotle alrededor de las 2 pm, al este de la I-95 en Northlake Blvd”, informaron en un primer mensaje de Twitter.

También especificaron que la persona fallecida no murió en la escena, fue trasladada a un hospital, pero poco se pudo hacer para salvar su vida. “Una de las víctimas de los disparos fue declarada muerta al llegar a un hospital local. Las otras dos víctimas recibieron heridas que no pusieron en peligro su vida”, agregaron. Aunque The Palm Beah Post reportó que uno de ellos sí se encuentra en condición crítica.