El Departamento de Salud Pública de San Francisco ordenó el cierre de la única tienda In-N-Out Burger en la ciudad

Los inspectores de salud constataron que en el local no verificaban la vacunación de los clientes y les pidieron que cesaran sus operaciones

Pedirle a los clientes su carnet de vacunación para poder comer en el interior de un local es mandato en la ciudad de San Francisco desde el 20 de agosto

NOSOTROS NO SOMOS ‘POLICÍA DE VACUNACIÓN’. Cierran restaurante de la cadena In N Out en San Francisco, California, por negarse a cumplir con el mandato de vacunación establecido por la ciudad, aunque la empresa termina desafiando fuertemente a las autoridades.

El pasado 14 de octubre, el Departamento de Salud Pública de la ciudad de San Francisco ordenó el cierre de la única tienda In N Out Burger en la ciudad por no verificar el estatus de vacunación de sus clientes. La empresa no se quedó con la molestia y desafió a las autoridades.

Cierran restaurante In N Out por mandato de vacunación y ellos desafían a las autoridades

Pedirle a los clientes su carnet de vacunación para poder comer en el interior de un establecimiento es un mandato establecido en la ciudad de San Francisco desde el pasado 20 de agosto. Sin embargo, el restaurante In N Out Burger se negó a cumplir con esta normativa del estado.

De hecho, después que la semana pasada los inspectores de salud constataran que los empleados no verificaban la vacunación de los clientes y les pidieran que cesaran sus operaciones, la empresa terminó molesta argumentando que no querían volverse “policías de vacunación”.