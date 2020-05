Tiroteo en High School: Al menos 3 muertos en el estacionamiento del Golden West High School

3 muertos en un tiroteo en el estacionamiento de un High School de Visalia el martes por la noche.

Hubo un auto involucrado que atravesó las cercas de la escuela.

Tres personas mueren luego de un tiroteo en High School, sucedió en el estacionamiento de una escuela secundaria de Visalia el martes por la noche, dijo la policía.

Alrededor de las 11:15 pm, los oficiales fueron enviados a disparos cerca de Golden West High School. Los primeros en responder localizaron a una víctima con heridas de bala en la escena, dijo el teniente Dan Ford, según Visalia Times Delta.

Al menos otra víctima también murió por heridas de bala fuera de la escuela, dijo Ford. La policía está investigando el incidente como un homicidio con “múltiples víctimas”.

Se cree que un automóvil involucrado en el tiroteo atravesó cercas temporales en el estacionamiento de la escuela. Docenas de oficiales peinaron la escena en busca de evidencia y el laboratorio móvil del crimen del Departamento de Policía de Visalia estaba estacionado afuera de la escuela.

Otros detalles que rodean el tiroteo mortal son escasos ya que la investigación aún está en sus primeras etapas, dijo Ford. Se espera que los oficiales continúen trabajando en la escena hasta el amanecer.

“Todavía es una investigación en curso y muy activa”, dijo Ford, y agregó que no había información sospechosa disponible de inmediato.

La Unidad de Delitos Violentos y la Unidad de Ejecución Especial encabezan la invención, dijo.

