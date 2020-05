Dos condados en el norte de California han permitido que muchas empresas reabran el lunes como un desafío directo a la orden de quedarse en casa del gobernador del estado, Gavin Newsom, reseñó The Associated Press.

Los condados de Yuba y Sutter, al norte de Sacramento, se unirían al condado de Modoc, que comenzó a permitir que los salones de belleza, las iglesias, los restaurantes y la única sala de cine del condado reabrieran el viernes, siempre y cuando la gente se mantenga a 6 pies (1,8 metros) de distancia.

El alguacil del condado de Modoc, Tex Dowdy, dijo que los cero casos confirmados de COVID-19 entre los 9,000 residentes de Modoc fue un factor decisivo para permitir una reapertura “por etapas y segura”. No se informaron problemas durante el fin de semana, dijeron las autoridades.

Los condados de Yuba y Sutter no solo son mucho más grandes, con una población combinada de aproximadamente 175,000 personas, muchas de las cuales viajan a empleos en la región de la capital, sino que han tenido 50 casos confirmados de la enfermedad y tres muertes.

Jesse Villicana, el propietario del restaurante de carnes Cool Hand Luke en la ciudad de Yuba, dijo que 25 empleados que fueron despedidos durante la orden de quedarse en casa regresaron a trabajar el domingo para ayudar a prepararse para la reapertura. Estaba ansioso por dar la bienvenida a los clientes al bar y el comedor, pero desconfiaba del lento regreso a los negocios como siempre.

Los clientes deben mantener la distancia establecida por la ley, lo que significa que solo puede llenar la mitad del restaurante.

“Estábamos funcionando al 80% de su capacidad antes de todo esto. Va a ser difícil pagar todas las cuentas con una capacidad por debajo de esto”, dijo Villicana.

En otros lugares, una variedad de empresas, desde restaurantes hasta estilistas en áreas rurales y más pobladas, han abierto sus puertas en actos individuales de desafío.

Newsom reconoció la creciente ansiedad económica, mientras que repetidamente se burlaba de la posibilidad de que el estado pudiera comenzar a relajar aspectos de las restricciones esta semana.

“Todos estamos impacientes”, dijo el gobernador durante su sesión informativa diaria el viernes.

Pero el gobernador también señaló que si bien las estadísticas de hospitalización se dirigen en una mejor dirección, el estado todavía tiene un número creciente de infecciones y muertes.

Más de 2,200 residentes de California han muerto por COVID-19 y se ha confirmado que casi 55,000 lo tienen, según datos compilados por la Universidad Johns Hopkins.

