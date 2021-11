De inmediato las redes sociales comenzaron a moverse, en donde informaron sobre el tiroteo en una tienda del Mall: “Informes de disparos dentro de la fábrica de abrigos Burlington en The Great Mall en Milpitas. ¡Múltiples ayudas policiales intensas respondiendo a Milpitas en este momento!”, se puede leer en un tweet de EightOneEcho.

Al escuchar los disparos del arma que tenía bajo su posesión el hombre, la policía local se apresuró al centro comercial el viernes por la noche en lo que describieron como una “situación activa” que involucraba a un “pistolero”. Hasta el momento no se ha mencionado nada del sospechoso.

Aparentemente se trata de un tirador activo que supuestamente atacó el Great Mall de Milpitas en California y envió a los compradores a dispersarse por seguridad. Las detonaciones de arma de fuego se lograron escuchar en casi todo el centro comercial, por lo que alertaron a las autoridades, según The Sun.

Todo parece indicar que se trató de una falsa alarma de un posible tiroteo, así lo dijeron en Twitter: “Poco después se informó de un tiroteo dentro de Burlington Coat Factory. Los oficiales han revisado el negocio y no hay indicios de que haya ocurrido un tiroteo en el interior”.

Incluso las autoridades locales confirmaron que otras agencias, incluidas San José y Santa Clara, se han unido a ellos para inspeccionar “el interior del centro comercial”: “En este momento no hemos localizado ni hemos reportado víctimas relacionadas con la llamada inicial con respecto al cuchillo o el tiroteo”, agregaron.

La policía ahora está barriendo el centro comercial para determinar que no hay situación de tirador activo y confirmó que hasta el momento no se han encontrado víctimas: “Debido a la información contradictoria, estamos en el proceso de revisar todo el centro comercial por precaución”, mencionaron los elementos de seguridad.

El incidente hizo que las líneas ferroviarias locales de la Autoridad de Transporte del Valle se detuvieran lentamente. “Debido a la actividad policial en el gran centro comercial del centro comercial VTA, el tren ligero no se detendrá en la estación de tren ligero del gran centro comercial hasta nuevo aviso”, según una publicación .

Un cliente que aparentemente se encontraba en el Mall, afirmó haber sido evacuado del Great Mall advirtió a otros que no se dirigieran allí después de la supuesta situación de tiroteo: “Manténgase alejado del Great Mall en Milpitas, acabamos de ser evacuados para otro tiroteo y la policía está cerrando el lugar”, tuiteó @BBoyBowser. “Ya estoy en mi camino a casa. Manténganse a salvo todos”.

En el breve video de 4 segundos se puede ver a una mujer que ponía la basura en el cesto, gritar "GO" y correr cuando escucha los 'disparos'. No era la única, decenas de ciudadanos corrían por la feria de comida del centro comercial tratando de ubicar un lugar seguro.

La policía local agregó que sí se registraron “algunas heridas leves”, pero no detalló ni cuántas personas se vieron afectadas, ni qué les había pasado. “Se les pide a todos que eviten el área mientras la policía continúa investigando”, concluyó el mensaje pidiendo la colaboración de los ciudadanos.

Testigos asustados

El video compartido en Twitter donde se ve a los ciudadanos huir aterrados del momento de los ‘disparos’ ha tenido algunas reacciones de quienes afirman que quizás no lo hayan sido, pues “suena un poco a metal hueco como el golpe de las sillas del patio de comidas”.

Otros internautas aseguran: "Estuvimos allí. Hubo disparos", según apuntó The Sun. Conor McLure, residente de Chapel Hill, escribió: "Escuché un sonido fuerte, casi sonaba como un trueno o alguien moviendo muebles pesados. No pensé que sonaba como un disparo. No pensé en nada. Poco después, vi a toneladas de personas salir corriendo del edificio principal".