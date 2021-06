La segunda víctima del tiroteo en la iglesia cristiana de Minneapolis fue llevada a un hospital con heridas leves y que no ponen en riesgo su vida. Richard Howell obispo de la iglesia confirmó el tiroteo en pleno funeral de Christopher Jones Jr.

Un automóvil fue encontrado tras el tiroteo en pleno funeral y varios sospechosos fueron detenidos por la policía local, según reveló John Elder, portavoz de la policía de Minneapolis. Sin embargo, según The Sun, no se ha confirmado que el tirador ya hubiera sido capturado.

Un grupo de personas sospechosas en el violento tiroteo huyeron de la iglesia cristiana en Minneapolis, de acuerdo con la policía local citada por The Sun. Los primeros reportes señalan que un hombre está luchando por su vida en un centro médico producto del tiroteo.

Christopher Jones Jr. fue baleado a las afueras de un club nocturno en Minneapolis el pasado de 22 de mayo, de acuerdo con The Sun. Durante este mortal ataque, también perdió la vida Charlie Johnson estudiante de la Universidad de St. Thomas.

Al parecer, dichos grupos eran rivales y la discusión sería el motivo del tiroteo. No se ha confirmado que el tiroteo este relacionado con la muerte de Christopher Jones Jr., apunta The Sun. Jawan Contrail Carroll está acusado por la muerte de Jones.

Los agentes respondieron al tiroteo poco después de las 11:30 de la mañana en la esquina de Royal Palm Beach Boulevard en Okeechobee Boulevard en el centro comercial The Crossroads. Barbera dijo que cuando llegaron los agentes encontraron a tres personas muertas por heridas de bala: un hombre, una mujer y un niño.

Este no es el único episodio de violencia armada en EE.UU. en las última horas, y es que tres personas murieron en un tiroteo el jueves por la mañana dentro de supermercado Publix en Royal Palm Beach, Florida, según la Oficina del Sheriff del condado de Palm Beach.

La oficina del alguacil del condado de Palm Beach informó que el tiroteo dejó de estar activo. Por ahora las autoridades no han dado a conocer los nombres de las víctimas. Otros detalles adicionales, como si alguien más resultó herido, no estaban disponibles de inmediato, reportó Fox News .

Un hombre baleó de muerte a una mujer y a un niño al interior de un supermercado el jueves, para luego suicidarse, informaron las autoridades, lo que provocó que decenas de personas huyeran de la tienda presas de pánico, según The Associated Press.

“Una empleada de Publix dijo: ‘¡Corran! ¡Tiroteo!’”

No se ha dado a conocer la identidad de ninguno de los involucrados. Juan Guardia estaba en el área de carnes cuando sucedió el tiroteo en el pasillo de frutas y verduras, reportó el periódico Palm Beach Post citada por The Associated Press.

“Escuché: ‘¡Están disparando!’ Una empleada de Publix dijo: ‘¡Corran! ¡Tiroteo!’”, relató Guardia. “Tenía miedo. Fue triste porque todo sucedió muy rápido. Todos corrían, algunos empleados lloraban”. Los relatos de los testigos han sido desgarradores.