La oficina del alguacil del condado de Palm Beach informó que el tiroteo dejó de estar activo. Por ahora las autoridades no han dado a conocer los nombres de las víctimas. Otros detalles adicionales, como si alguien más resultó herido, no estaban disponibles de inmediato, reportó Fox News .

Los agentes respondieron al tiroteo poco después de las 11:30 de la mañana en la esquina de Royal Palm Beach Boulevard en Okeechobee Boulevard en el centro comercial The Crossroads. Barbera dijo que cuando llegaron los agentes encontraron a tres personas muertas por heridas de bala: un hombre, una mujer y un niño.

Tiroteo en Publix. Tres personas murieron en un tiroteo el jueves por la mañana dentro de supermercado Publix en Royal Palm Beach, Florida, según la Oficina del Sheriff del condado de Palm Beach. La portavoz de la agencia, Teri Barbera, dijo que ocurrió en la esquina de Royal Palm Beach Boulevard, en Okeechobee Boulevard, en el centro comercial The Crossroads.

La policía de Houston respondió a un homicidio que fue reportado en la cuadra 7000 de Bellfort Street alrededor de las 6:30 de la mañana de este miércoles. A su llegada, los agentes encontraron a un hombre en un automóvil con una herida de bala en la cabeza. Fue declarado muerto en el lugar. La información sobre un sospechoso o el posible motivo del tiroteo no estuvo disponible de inmediato.

Según el relato de las víctimas, los sospechosos se alejaron del lugar lo más rápido que pudieron y mucho antes de que pudieran llamar a un oficial de policía. Tanto el hombre como la mujer fueron trasladados al hospital en estado crítico. Al igual que con el tiroteo en Bellfort Street, la policía no tuvo más información sobre un sospechoso o el motivo del tiroteo.

Oficiales del Departamento de Policía de Houston informaron que un vecino escuchó un disparo pero no llamó para denunciarlo. Otro vecino vio a la víctima en la calle y pudo reconstruir lo sucedido.

Los vecinos dijeron que la víctima vive en el vecindario y generalmente camina por Market Street para llegar a su casa. La víctima todavía tenía sus pertenencias personales, por lo que los oficiales no creen que el tiroteo esté relacionado con un robo, dijo la policía.

Tiroteo en Miami deja 2 muertos

La policía dijo a los medios de comunicación que una investigación preliminar indicó que alguien en otro automóvil les había disparado provocando que su vehículo se estrellara. Imágenes de video de televisión mostraron el automóvil accidentado, con docenas de marcadores de evidencia en el suelo, informó The Associated Press.

WPLG informó que cada marcador tenía un casquillo de bala al lado. WFOR informó que la policía encontró más de 88 casquillos de bala en el área. Los investigadores no revelaron las identidades de las dos víctimas. No hubo detalles adicionales disponibles. La policía continúa investigando varios tiroteos que han tenido lugar en el condado desde el fin de semana del Día de los Caídos. No se supo de inmediato si creen que este tiroteo está relacionado con los demás.