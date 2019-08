Página

Nueva tragedia sacude EE.UU. en menos de 24 horas.

Autoridades confirmaron al menos una decena de muertos en el tiroteo en Dayton.

El pistolero fue abatido por la policía.

Tras la tragedia en El Paso este sábado, un nuevo tiroteo sacude a Estados Unidos. Ahora, un tiroteo en Dayton ha dejado al menos 10 muertos y 16 heridos.

Al menos 10 personas han muerto, incluido el atacante, y 16 han resultado heridas en el tiroteo registrado en la madrugada de este domingo en la ciudad estadounidense de Dayton, Ohio, informó la Policía, según reportó Efe.

“El tirador ha fallecido. Hay otros 9 muertos también. Al menos otras 16 personas fueron (trasladadas) a hospitales del área con lesiones”, confirmó el Departamento de Policía de Dayton en su cuenta de Twitter.

El tiroteo en Dayton, el segundo en el país en menos de 24 horas, comenzó en el barrio de Oregon en torno a la 1.00 de la madrugada, según indicó la policía local en Twitter, señalando que los agentes en la zona habían podido “ponerle fin rápidamente”. El sospechoso murió baleado por los agentes que respondieron al aviso, informó el teniente coronel Matt Carper, de acuerdo con el reporte de AP.

La policía creía que solo un tirador había participado en el suceso, y no identificó al responsable ni sus motivos. El sospechoso utilizó un arma larga e hizo varios disparos, detalló Carper.

El Hospital Miami Valley recibió a 16 víctimas, según la portavoz Terrea Little, que no pudo confirmar su estado. La vocera de la red sanitaria Kettering Health Network mencionó que varias víctimas de un tiroteo en Dayton habían llegado a centros médicos de la organización, pero no tenía detalles sobre el número total.

Dayton tiene una población de 140,000 personas y se encuentra en el oeste de Ohio, unos 90 kilómetros (55 millas) al nordeste de Cincinnati y unos 120 kilómetros (75 millas) al oeste de Columbus.