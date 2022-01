¿Cómo ocurrió la balacera?

No ofrecieron mayores detalles sobre el ‘misterioso’ caso del tiroteo en el estacionamiento del supermercado Big Y, pero sí indicaron que “la Unidad de Escena del Crimen y la Oficina de Detectives aseguraron la escena del crimen y comenzaron la investigación de seguimiento”.

Los disparos en un lugar público siempre resultan inquietantes para la comunidad, en especial cuando hay víctimas que lamentar; pero en este caso la policía destacó que “el incidente no parece ser de naturaleza aleatoria”, lo que les lleva a pensar que fue un ataque dirigido a la joven. Cabe destacar que en horas de la madrugada cuando ocurrió el incidente, el establecimiento no se encontraba abierto. Por ahora, la policía no ha identificado a la víctima, no ha compartido su versión sobre lo que pudo haber originado el tiroteo y tampoco hay un sospechoso o algún detenido por esta muerte.