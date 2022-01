¿Recomienda lo impensable? La polémica declaración del Dr. Juan Rivera ante la pandemia por Covid-19

“Me está llegando esta pregunta en las redes sociales, entiendo por qué me está llegando porque estuve leyendo estos estudios. La pregunta es la siguiente, hay personas que me están escribiendo ‘sí el fumar marihuana ayuda para prevenir el Covid”, es la manera en que el doctor puertorriqueño inicia su video.

El doctor Juan Rivera reveló que es un estudio de laboratorio, nunca ha sido puesto a prueba en humanos

“Imagínense que sí el CBD está interactuando con la proteína de la superficie del virus entonces el virus no se puede adherir, no se puede pegar a las células del cuerpo entonces no tendría una manera de hacernos daño. Eso es en el laboratorio no se han hecho estudios en términos de humanos de consumir CBD o de utilizarlo de cualquier otra manera y ver si de verdad previene el Covid o no”, expresó el doctor puertorriqueño.

Luego de eso, el médico de Univisión volvió aclarar que del estudio del que habla fue realizado únicamente en laboratorio y que es momento que no ha sido puesto en prueba en humanos para ver si es verdad o mentira la efectividad de la marihuana empleada en contra del virus.