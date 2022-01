También, se informó que el cierre era “como precaución durante una investigación policial en el campus de Auburn. Las Escuelas Públicas de Rockford pidieron evitar el área y confirmaron que los estudiantes y el personal no pueden entrar o salir de ninguno de esos edificios escolares .

Tres personas fueron detenidas después de que el pánico se apoderara en el lugar. autoridades encontraron a dos adolescente con disparos de bala en el estacionamiento de la High School, según recoge The Sun. La escuela donde se desató la balacera esta ubicada en el 5110 de Auburn St, en Rockford, Illinois.

“Compartiremos más información lo antes posible”, dijeron Escuelas Públicas de Rockford. De acuerdo con The Sun, las dos víctimas heridas durante el tiroteo en Auburn High School, son un hombre y una mujer que no han sido identificados hasta el momento de la redacción de esta nota.

Inmediatamente, tres personas fueron detenidas en la escena, pero su participación en el tiroteo de Auburn High School no ha quedado clara, hasta el momento de la redacción de esta nota. Imágenes compartidas en Twitter desde el lugar mostraban varios vehículos policiales acordonando el área.

Sin embargo, la jefa de policía de Rockford, Carla Redd dijo que podrían ser estudiantes de la High School, pero no quedó confirmada dicha información. Al parecer el joven tenía heridas graves, mientras que la víctima femenina tenía lesiones que no ponían en riesgo su vida, de acuerdo con el medio citado.

Una cuarta persona murió después que varias personas sacaron armas de fuego y realizaron más de 50 disparos en una fiesta de Año Nuevo en Mississippi, de acuerdo con The Associated Press. Nathaniel Harris, de 52 años, murió el domingo a causa de múltiples heridas de bala.

Decenas de personas en fiesta de Año Nuevo no quieren hablar sobre el mortal tiroteo

Lo anterior, lo informó el forense del condado Harrison, Brian Switzer, a la cadena WLOX-TV. Otras tres personas resultaron heridas pero sobrevivieron. Se cree que había decenas de personas en la fiesta, pero las autoridades aún no han detenido a nadie, de acuerdo con The Associated Press.

Según informó la agencia de noticias, los detectives de Gulfport están reconstruyendo lo que sucedió en la escena caótica, y por eso no han realizado las detenciones. Testigos de la balacera y algunos de los heridos no quieren hablar con los agentes policiales sobre lo ocurrido, dijo Chris Ryle, jefe de la policía de Gulfport.