Pruebas obligatorias alumnos LA: ¿Qué pasa si no se hacen la prueba?

Uno de los puntos importantes hacia los padres de familia, es que si sus hijos no presentan la prueba de COVID-19 negativa no podrán ingresar al plantel donde están estudiando. Por ello, es importante que acudan a las escuelas donde están registrados y se realicen la prueba que será gratuita. Para los profesores o área administrativa, anunciaron que de no contar con la prueba no podrán impartir clases o atender sus labores.

“Todos los estudiantes y empleados deberán tener prueba de una prueba COVID-19 negativa para poder ingresar al campus el 11 de enero. Los empleados y estudiantes pueden obtener una prueba de referencia a partir del lunes 3 de enero de 2022.”, señalaron en un tuit dando a conocer las nuevas medidas para evitar los contagios, en el regreso a clases. Archivado como: Pruebas obligatorias alumnos LA