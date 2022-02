Cuando los agentes se acercaron al bebé para agarrarlo y ponerlo a salvo, alguien desde el interior de la casa les disparó, lo que ocasionó que otros cuatro policías resultaran heridos, agregó Jeri Williams. Aún no está claro cómo resultó herida la mujer ni cómo estuvo involucrada con el suceso, si es que lo estuvo. El jefe policial enfatizó que el bebé parecía estar en buenas condiciones de salud.

Citando a las autoridades, la agencia de noticias Efe también confirmó que cinco policías y una civil (ahora en condición crítica) resultaron heridos este viernes en un tiroteo en Arizona cuando los agentes respondieron a la denuncia sobre disparos de armas de fuego que se efectuaban en una casa. No se ha informado si el pistolero fue capturado o la causa de la balacera.

Luego, a las 9.00 de la mañana, hora del este, la policía publicó otro mensaje en Twitter en el que notificó: “La situación de la barricada se ha resuelto. No hay amenaza para el público. La zona estará restringida mientras los investigadores están en la escena” del crimen.

El sospechoso presuntamente abrió fuego a las afueras del club nocturno llamado BrownStone Social Lounge después de que supuestamente se le negara la entrada al recinto alrededor de las 10 de la noche hora local del jueves, informó el diario The Sun.

El sospechoso escapó

El Departamento de Policía de Milwaukee no ha confirmado arrestos y aseguró que el sospechoso se dio a la fuga tras desatar el tiroteo en el club nocturno y que por el momento no ha sido identificado. De igual forma, las autoridades indicaron que el incidente estaba “relacionado con una discusión“, sin embargo, no indicaron si las víctimas estaban involucradas en el conflicto o si solo eran espectadores.

“Afortunadamente, debido a la estrecha relación que Brownstone tiene con el Departamento de Policía de Milwaukee, están trabajando febrilmente con su vigilancia de seguridad para detener al sospechoso”, dijo la policía en un comunicado quien agregó que hay una investigación en marcha sobre el crimen ya que además el club nocturno solo permite acceso a personas mayores de 27 años.