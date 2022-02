El sospechoso presuntamente abrió fuego a las afueras del club nocturno llamado BrownStone Social Lounge después de que supuestamente se le negara la entrada al recinto alrededor de las 10 de la noche hora local del jueves, informó el diario The Sun.

¿Qué pasó con el atacante?

El Departamento de Policía de Milwaukee no ha confirmado arrestos y aseguró que el sospechoso se dio a la fuga tras desatar el tiroteo en el club nocturno y que por el momento no ha sido identificado. De igual forma, las autoridades indicaron que el incidente estaba “relacionado con una discusión“, sin embargo, no indicaron si las víctimas estaban involucradas en el conflicto o si solo eran espectadores.

“Afortunadamente, debido a la estrecha relación que Brownstone tiene con el Departamento de Policía de Milwaukee, están trabajando febrilmente con su vigilancia de seguridad para detener al sospechoso”, dijo la policía en un comunicado quien agregó que hay una investigación en marcha sobre el crimen ya que además el club nocturno solo permite acceso a personas mayores de 27 años.