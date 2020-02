Tiroteo deja un muerto y cuatro heridos en un club en Connecticut

Un persona muerta y cuatro heridas dejó un tiroteo en Connecticut.

El tiroteo se desató dentro de un club nocturno en Connecticut.

Autoridades emitieron el primer reporte tras el tiroteo en Connecticut y destacaron que la investigación continúa abierta.

Un muerto y cuatro heridos ha sido el trágico saldo de un tiroteo en un club nocturno en Connecticut, informaron las autoridades.

Varias personas fueron baleadas en un club nocturno de Connecticut, dejando a una persona muerta, indicó la policía temprano este domingo, según reportó Business Insider, citando a la agencia de noticias AP.

La información preliminar indicó que dos hombres y dos mujeres resultaron heridos en el tiroteo en Connecticut, detalló el teniente de la policía de Hartford, Paul Cicero, a The Associated Press. Un tercer hombre, de 28 años, fue asesinado.

Los nombres y edades de las víctimas no fueron reportadas de inmediato.

Shooting investigation underway at south-end nightclub. Preliminary info, 5 people shot/451 Franklin Ave, 1 fatally. MCD/CSD and support units on scene. TIP LINE 860-722-TIPS. -LT. PC pic.twitter.com/1CHPpP8RDG — Hartford Police CT (@HartfordPolice) February 16, 2020

En un mensaje publicado alrededor de las 3.00 de la madrugada, la policía informó que la ubicación del tiroteo en Connecticut fue en un club nocturno en el South End de Hartford.

Cicero confirmó que el tiroteo tuvo lugar dentro del club nocturno Majestic Lounge en Franklin Avenue. Una llamada telefónica al número que figura en la página de Facebook del Majestic Lounge no fue contestada.

Más detalles, incluida la información sobre el tirador y la condición de los heridos, no estuvieron disponibles de inmediato, pero poco después se informó que dos de los heridos seguían en cirugía a las 7.30 de esta mañana, y que los otros dos permanecían estables. La policía tuiteó que las calles en un radio de una cuadra alrededor del club estaban cerradas.

Cicero dijo alrededor de las 7.00 de esta mañana que la policía acababa de abandonar la escena del crimen, en medio de una “investigación larga y compleja”.

“No vamos a tener nada por bastante tiempo”, comentó.

Two of the victims are in stable condition while the others remain in surgery this morning. https://t.co/JVvBtCNls9 — fox8news (@fox8news) February 16, 2020

Tiroteo deja seis heridos en complejo residencial en Chicago

Seis personas resultaron heridas en un tiroteo registrado en un complejo de apartamentos en Chicago, informaron las autoridades.

Seis personas, incluidos tres menores, resultaron heridas en un tiroteo en un complejo de apartamentos en el lado sur de Chicago, informó la policía, según reportó ABC News este sábado.

El tiroteo, ocurrido el viernes por la noche, comenzó durante una “reunión” dentro de una unidad de apartamentos y se extendió por el pasillo, indicó la policía en un comunicado en la madrugada de este sábado. No se hicieron arrestos de inmediato por el tiroteo en Chicago.

Una niña de 14 años, un joven de 18 años y una mujer de 23 años se encontraban en estado crítico. La niña sufrió heridas en la espalda, el hombro, la parte inferior de la espalda y la pierna, mientras que la mujer sufrió heridas en la espalda, el hombro, la cabeza y el estómago. El hombre sufrió múltiples heridas en la pierna.

Un hombre de 20 años que sufrió heridas en la cara, el pecho y la pierna estaba en estado grave.

Otra niña de 14 años, que sufrió una herida de bala en la pierna, y una niña de 15 años con heridas de bala en la pierna y el pie, estaban en buenas condiciones, mencionó la policía.

El comunicado apuntó que las circunstancias que llevaron a que se desatara el tiroteo en Chicago no se conocieron de inmediato. La policía dijo que la mujer de 23 años estaba armada con una pistola, pero no precisó si disparó el arma.

Los medios locales reseñaron que el tiroteo tuvo lugar en el complejo de viviendas Parkway Gardens, en Chicago.

Mundo Hispánico – 16 de febrero

