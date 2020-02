Tiroteo deja seis heridos en complejo residencial en Chicago

Seis personas resultaron heridas en un tiroteo registrado en un complejo de apartamentos en Chicago, informaron las autoridades.

Seis personas, incluidos tres menores, resultaron heridas en un tiroteo en un complejo de apartamentos en el lado sur de Chicago, informó la policía, según reportó ABC News este sábado.

El tiroteo, ocurrido el viernes por la noche, comenzó durante una “reunión” dentro de una unidad de apartamentos y se extendió por el pasillo, indicó la policía en un comunicado en la madrugada de este sábado. No se hicieron arrestos de inmediato por el tiroteo en Chicago.

Una niña de 14 años, un joven de 18 años y una mujer de 23 años se encontraban en estado crítico. La niña sufrió heridas en la espalda, el hombro, la parte inferior de la espalda y la pierna, mientras que la mujer sufrió heridas en la espalda, el hombro, la cabeza y el estómago. El hombre sufrió múltiples heridas en la pierna.

