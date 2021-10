Tirador activo Universidad Michigan. Caos en la Universidad. Un usuario anónimo ha provocado todo un caos en las redes sociales cuando publicó una amenaza no verificada de un tiroteo que tendría como objetivo a mujeres estudiantes de la Universidad de Michigan el próximo lunes. La amenaza fue escrita en Sinn List, una plataforma de confesión rusa, de acuerdo con The Sun .

La publicación también citó a Plymouth, otra referencia a un tiroteo masivo en Inglaterra que ocurrió en agosto. El tirador mató a cinco personas antes de suicidarse. La imágenes están circulando en las redes sociales donde varios internautas les aconsejan no acudan a la Universidad este lunes 4 de octubre.

Tirador activo Universidad Michigan: “No vayan a clases”

Incluso un estudiante de la Universidad de Michigan publicó un tuit en su perfil donde les aconseja a sus compañeras no ir a clases presenciales este lunes, debido a la amenaza que se ha presentado este fin de semana. Cabe recordar que ya se han dado distintos casos de tiroteos en varias escuelas de los Estados Unidos.

“Para mis mujeres UMich y gente presentadoras femeninas. No vayas a clase. Broma o no. Presencia policial o no. Quédate en tu dormitorio, apartamento, casa el lunes “, dijo el joven estudiante en su perfil de Twitter, tratando de evitar una desgracia en la institución educativa.