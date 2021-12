Las autoridades de Protección Civil en México rápidamente actuaron ante el sismo y se vieron sorprendidos pues desde hace más de un año, un temblor de esa magnitud no era percibido en el municipio de Motozintla; mientras por su parte, la Coordinadora Nacional para Reducción de Desastres, recomendó a la gente estar alerta ante posibles réplicas.

Importante también que macetas, maderas, objetos, no estén en bordes que representen riesgo para los habitantes, como ventanas y marcos donde caigan al suelo, siempre tener en cuenta las condiciones estructurales del lugar en que vive o trabaja, señalamientos de posibles zonas de escape, a la mano tener papeles importantes y botiquín con linterna, así como alimentos enlatados.

El epicentro del sismo se situó en el sur de la prefectura de Ibaraki, al este Tokio, acotó la NHK. De acuerdo con el breve reporte de Reuters, algunos testigos observaron cómo el temblor sacudía varios edificios en Tokio, pero hasta ahora no ha habido informes sobre si se registraron daños.

Vuelve a temblar la tierra. Un sismo de magnitud preliminar de 5 sacudió el domingo 12 de diciembre el este de Tokio, capital de Japón, indicó la cadena de noticias pública NHK, según reportó la agencia informativa Reuters y los diarios Khaleej Times y The Jerusalem Post , entre otros medios.

El sismo de magnitud 5, que ocurrió a las 12.31 de la tarde (hora local), alcanzó la cifra 4 en la escala de intensidad sísmica japonesa de 7 en la prefectura de Ibaraki, al noreste de la capital y otras áreas, detalló el informe del diario The Japan Times.

Citando a la agencia meteorológica de Japón, el periódico The Japan Times reseñó que un fuerte terremoto sacudió Tokio y las áreas circundantes en el este durante la mañana del domingo, pero las autoridades no emitieron ninguna advertencia de tsunami.

Emiten reporte sobre instalaciones nucleares tras el sismo en Tokio

Tras el sismo al este de Tokio, no ha habido informes de anomalías en ninguna de las instalaciones nucleares de la prefectura de Ibaraki, incluida la planta de energía nuclear Tokai No. 2, que no ha estado en funcionamiento desde marzo de 2011, acotó también el referido medio.

De acuerdo con la NHK, las operaciones de la red ferroviaria Shinkansen en el área se suspendieron brevemente, pero más tarde se reanudaron. Algunas secciones de la línea JR Mito funcionan actualmente a velocidad reducida, detalló The Japan Times en su reporte sobre el movimiento telúrico.