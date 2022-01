Thalía felicitó a su abuelita por su cumpleaños pero la manera en que lo hizo indignó a ‘todos’

La también actriz no dudo en compartir ante sus seguidores que le realizó una videollamada, la razón es obvia, ella decidió optar por esa opción porque reside en Estados Unidos y Eva Mange, su abuela, en México. Sin embargo, eso no fue impedimento para manifestarle su afecto y dedicarle tiempo el día de su cumpleaños. Archivado como: Thalía celebró cumpleaños abuela.

Pese a que Laura Zapata y Thalía no tienen buena relación, ambas celebraron a su abuela

Aunque Thalía y Laura no mantienen la mejor de las relaciones, procuran ser cordiales por el bien de su abuela y sin duda ambas se mostraron lo más cariñosas con doña Eva. Mientras Thalía reside desde hace varios años en Estados Unidos, su hermana mayor cuida de cerca a la abuela.

“Voy a contar la historia de ese pastelote, de repente toca la puerta, y entonces yo le abro y me dice ‘¿todavía no estás arreglada?’, le digo ‘pero ¿cómo voy a estar arreglada con ese pastel que no sé dónde ponerlo?’. Me voy a arreglar, pero entra tú y acomódalo tú a ver dónde le encuentras lugar. Entonces sí, estaba acá atrás con esos siete pisos que llegaban hasta el techo”, expresó Laura Zapata. Archivado como: Thalía celebró cumpleaños abuela Eva Mange