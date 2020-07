Texas: Dos niños hispanos quedan huérfanos debido al coronavirus

Niños huérfanos: Los hermanos Nathan e Isaiah García, de 14 y 11 años, perdieron en Houston, Texas, a sus dos padres por el coronavirus.

Naomi Esquivel, de 30 años, falleció el jueves 2 de julio y su esposo Carlos García murió el viernes 17 de julio, de acuerdo a sus familiares.

La comunidad hispana de Texas está conmovida con la tragedia y se han lanzado a donar miles de dólares para que los chicos pueda enfrentar la vida.

Naomi Esquivel, de 39 años, falleció el jueves 2 de julio del 2020, hace dos semanas, en Houston y el viernes 17 de julio su esposo Carlos García, de 44 años, también murió. La desgracia ha conmovido a la comunidad hispana de Texas que se ha organizado para ayudar a los dos chicos que han quedado en la orfandad.

La trágica historia de los hermanos Nathan e Isaiah García, de 14 y 11 años, refleja la dimensión del drama de una pandemia que azota al mundo y que en Houston se ha ensañado con la comunidad hispana pues muchas familias no tienen seguro médico ni recursos para enfrentar la enfermedad.

“Simplemente no puedo encontrar palabras para expresar cómo me siento” dijo Fernando Mendoza, hermano de Naomi Esquivel, al hablar del deceso de su cuñado y detalló “desafortunadamente perdimos a mi bella hermana Naomi Esquivel hace casi tres semanas y ahora me rompe el corazón informar que su esposo Carlos García falleció hace unos días” explicó.

Carlos García y Naomi Esquivel estaban unidos hace 24 años y ambos eran descendientes de inmigrantes como muchas otras familias hispanas que llenan los barrios hispanos del sur y el sureste de Houston.

Para Mendoza su cuñado Carlos García no sólo fue el esposo de su hermana.

“Carlos no fue simplemente alguien con quien Naomi tuvo hijos, fue parte de nuestra familia, durante 24 años dedicó su vida no sólo a ella sino también a otros, fue un hermano más, un hijo para mis padres y un padrino para todos los niños de la familia” explicó Mendoza sobre la huella que dejó en sus vidas Carlos García.

Ahora la familia de los dos pequeños clama a la comunidad que se una para ayudarles a enfrentar la turbulencia.

La familia de los dos niños abrió en la red social GoFund Me la cuenta Living Expenses for Nathan and Isaiah (Gastos de vida para Nathan e Isaiah) para quien quiera ayudarles a que los chicos tengan ingresos económicos ahora que no tienen a sus papás.

Daniel Esquivel, hermano de Naomi Esquivel, es el responsable de la cuenta solidaria.

“El 17 de julio… Carlos García, un padre muy querido, falleció debido a la falta de oxígeno. Se le encontró inconsciente y, después de muchos intentos, el personal del hospital no pudo revivirlo” detalla Daniel Esquivel sobre la muerte del padre de Nathan e Isaiah.