“La realidad es que no hay forma de que podamos estar preparados para hacer frente a un problema con este número de niños necesitados. El personal en estas instalaciones está muy disperso y tiene dificultades para cuidar a estos niños individualmente, que es lo que necesitan desesperadamente”, dijo Paxton, citado en un comunicado de su oficina.

En opinión del fiscal general texano , el actual sistema no es la “mejor forma de traer personas a nuestro país. Deben ponerse en práctica mejores formas, más seguras y más metódicas”.

Presuntos abusos sexuales en centros de detención

Abbott afirmó que esas agencias también reportaron que no hay suficiente personal en el recinto deportivo para supervisar a los menores, algunos de los cuales no comen durante todo el día, y que los enfermos de la covid-19 no están siendo separados de los sanos.

“La Administración de Biden debe cerrar inmediatamente esta instalación, y los niños que están en ella deben ser trasladados a otras instalaciones federales donde el Gobierno tenga el espacio, el personal y los recursos para asegurar su seguridad”, declaró.