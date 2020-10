Brandon González demandó por 3 millones de dólares a las corporaciones que lo señalaron de ser un asesino

El hispano fue a una fiesta en Texas, en donde hubo 2 muertos y 12 heridos y dijeron que él era el responsable

La Oficina del Alguacil del Condado de Hunt y los Texas Rangers acusaron a González y ahora él los demanda

Brandon González presentó una demanda por 3 millones de dólares, en contra de las corporaciones policiales que lo acusaron de ser un asesino en Texas.

González, de 23 años de edad, exige una compensación económica por parte de la Oficina del Alguacil del Condado de Hunt (HCSO, por sus siglas en inglés) y los detectives de los Texas Rangers del Departamento de Seguridad Pública de Texas (TxDPS, por sus siglas en inglés).

De acuerdo al documento de la demanda, consultado por MundoHispánico en Texas, González exige el pago por el daño físico y mental que ambas instituciones le causaron al haberlo acusado falsamente de homicidio capital.

El despacho de abogados The Law Firm of Wilkerson and Campbell, de Dallas, tomó el caso en representación de Brandon González y el miércoles 28 de octubre presentaron la demanda en las cortes civiles del Condado de Dallas.

De acuerdo al documento de 35 páginas, la demanda se sustenta en 23 puntos en contra del HCSO y el TxDPS por “falsa acusación” y “falso encarcelamiento” en contra de González, sin que hubiera pruebas.

La pesadilla de Brandon González comenzó el sábado 26 de octubre del 2019 en Greenville, Texas, una ciudad al este del área metropolitana de Dallas, cuando el hombre fue a una fiesta con un grupo de amigos.

González fue hasta el salón de fiesta The Party Venue, ubicado en el 2275 U.S. Highway 380, en donde un grupo de estudiantes de la Universidad Texas A&M-Commerce tenían una fiesta de bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso.

La fiesta ocurría con normalidad aunque algunos vecinos llamaron al número de emergencias del HCSO, para reportar que un exceso de carros de los estudiantes bloqueaban las calles.

Dos oficiales del HCSO atendieron la llamada de los vecinos a las 11:30 de la noche para comenzar a remover los carros y cuando llegaron al lugar, llamaron a las grúas para retirar los carros que bloqueaban las calles.