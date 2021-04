El gobernador de Texas dijo que tiene reportes sobre presuntos abusos sexuales en una instalación migratoria

Ha ordenado al Departamento de Seguridad Pública de Texas y a los Texas Rangers investigar los reportes

El Gobierno de Biden “causó esta crisis y en repetidas ocasiones ha fallado en su deber de abordarla”

El gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró este miércoles que ha recibido reportes de la Comisión de Salud y Servicios Humanos y del Departamento de Servicios Familiares y de Protección del Estado sobre presuntos abusos sexuales y abandono infantil en una instalación migratoria en San Antonio, según reportó la agencia Efe.

En una conferencia de prensa cerca del estadio Freeman Coliseum, donde cientos de niños y adolescentes solicitantes de asilo están siendo acogidos temporalmente, Abbott afirmó que esas agencias también reportaron que no hay suficiente personal en el estadio para supervisar a los menores, algunos de los cuales no comen durante todo el día, y que los enfermos de COVID-19 no están siendo separados de los sanos.

Gobernador de Texas recibe reportes de presuntos abusos sexuales

“La Administración de (presidente Joe) Biden debe cerrar inmediatamente esta instalación, y los niños que están en ella deben ser trasladados a otras instalaciones federales donde el Gobierno tenga el espacio, el personal y los recursos para garantizar su seguridad”, declaró.

Añadió que el Gobierno de Biden “causó esta crisis y en repetidas ocasiones ha fallado en su deber de abordarla”. También dijo que ha ordenado al Departamento de Seguridad Pública de Texas y a los Texas Rangers investigar los reportes de abusos contra los niños en el estadio.