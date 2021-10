Usa esta lista financiera para planear para lo que no puede evitarse

¿Cuándo fue la última vez que tuviste un chequeo? No uno físico, sino financiero. Del mismo modo que un examen de rutina para tu salud física, es una buena idea hacer uno financiero anual para asegurarte de que todo está bien, en caso de que lo peor ocurra. En este artículo, señalaré algunas formas fáciles de preparar tus finanzas para cuidar a tus seres queridos en caso de que no estés aquí para hacerlo. El experto en finanzas Clark Howard recientemente compartió su proceso anual para asegurarse de que su familia está asegurada financieramente cuando él ya no esté aquí, por ejemplo un testamento. Puede ser un tema sensible, pero Clark dice que esta conversación es digna de hacerse cada año.

“En el reino de lo pragmático, uso nuestro aniversario cada año como el momento de actualizar toda la información que Lane podría necesitar en caso de que yo muera, porque no escogemos cuándo ocurrirá eso”, dice Clark. Demos un vistazo a la lista de cinco puntos que Clark dice debes seguir para que tu familia esté financieramente preparada en caso de que ya no aparezcas en este mundo.

Este artículo es principalmente para aquellos que están casados o viven con una pareja que tienen la intención de apoyar cuando no estén. “Esto se torna más complicado cuando las personas viven juntas, pero no están casadas, pero los problemas son los mismos” Clark dice. “Si tus intenciones son para tus bienes y cuentas vayan al beneficio del otro en la relación, tienes que planificar eso”.