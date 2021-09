La serie de Netflix Squid Game ‘El Juego del Calamar’ está aterrando a propios y extraños

A medida que crece su popularidad, un misterioso teléfono se vuelve viral gracias a la serie

Sangre, matanzas y traición es lo que se puede ver en El Juego del Calamar La serie de Netflix, Squid Game ‘El Juego del Calamar’ y un teléfono misterioso, están siendo tendencia estos últimos días en todo el mundo; a una semana de su gran estreno, el programa de televisión de Corea del Sur ya está en boca de todos y lo que sucedió con una escena es impactante. Relacionado ¿Se acabó el amor? Toni Costa dice que “para atrás ni para coger impulso” ¿La expone demasiado? Chiquibaby presume a su bebé en un llamativo vestido que le cuesta críticas (VIDEO) En un año se podría volver a la normalidad, pero con vacuna contra coronavirus por año: Pfizer Ha sido tal la popularidad del show que una persona está sufriendo las serias consecuencias y es que en una de las escenas del primer episodio de la serie de Netflix, se deja ver un importante número de teléfono que cambiará la vida de los personajes para siempre y eso es para participar en el Juego del Calamar (Squid Game). La serie de Netflix ‘El Juego del Calamar’ (Squid Game) ha ganado gran popularidad Sin embargo, un gran descuido de la serie de Netflix puso en jaque a una sola persona gracias al número telefónico que aparece en los primeros episodios y se trataría del dueño del teléfono que en efecto, es real; un hombre está recibiendo más de 4 mil llamadas gracias a Squid Game ‘El Juego del Calamar’. El popular programa de televisión que estrenó apenas el 17 de septiembre, trata la historia de varias personas que tienen problemas económicos y se ven en la necesidad de entrar a un sangriento juego en el que tienen que pasar varias pruebas que ponen en riesgo su vida y mientras haya más muertes, el monto final para el ganador será mayor.

El terrorífico número de teléfono que aparece en El Juego del Calamar ¡es real! Según lo reporta Infobae, el pasado 23 de septiembre, un portal de Corea del Sur, de donde es originaria la serie de Netflix El Juego del Calamar, informó que un hombre había recibido 4 mil llamadas porque el número de teléfono que apareció en la serie es real y resultó ser el suyo. El número de teléfono de 8 dígitos al que supuestamente los interesados en el Juego del Calamar para participar tienen que llamar, le pertenece a un hombre desde hace más de 10 años, quien ahora vive momentos de pánico y estrés ante la insistencia de personas adictas a la serie de Netflix quienes curiosos lo han marcado.

¿Qué sucede cuando se llama al teléfono que aparece en la serie de Netflix ‘Squid Game’ El Juego del Calamar? Acorde a lo reportado por Infobae, el hombre que utiliza el teléfono que aparece en Squid Game declaró molesto: “Después de que se hizo popular El Juego del Calamar, el celular suena y me llegan mensajes de texto sin parar, las 24 horas del día, al punto que ya se me complica la vida diaria. Este es un número que he usado por 10 años, así que estoy sorprendido”, dijo. No lo dejan de molestar y eso le provoca mucho estrés: “Es molesto al punto que la gente timbra sin importar si es de madrugada. Mi celular se apaga al mediodía porque la batería se agota con tantas llamadas. Al inicio no sabía por qué pasaba eso, pero mi amigo me contó que mi número había aparecido en la serie”, manifestó.

Llamar al teléfono de la serie de Netflix El Juego del Calamar, le saldrá caro a la productora del show El hombre afectado que ha recibido más de 4 mil llamadas desde que su número de teléfono apareció en El Juego del Calamar, pondrá una denuncia contra el creador de la serie, Dong-hyuk Hwang y tal error estaría violando la ley de protección de datos personales en Corea del Sur, por lo que se le tendría que indemnizar. Netflix y la productora de la serie se encuentran arreglando fatal error al perjudicado mientras la serie Squid Game ‘El Juego del Calamar’ arrasa con el top 10 de los programas más vistos dentro de la plataforma en todo el mundo. ¿Y tú te atreves a llamar al número de teléfono que aparece?

