Todo sucedió el pasado jueves 12 de Agosto al filo de las 11 de la mañana en Six Flags México, cuando aparentemente una falla hizo que todos los juegos se detuvieran, dejando a los tripulantes de varios de ellos en suspenso y terror cuando ninguno se podía mover y no sabían por qué.

Jóvenes quedan atrapadas en un juego mecánico de Six Flags México y viven momentos de terror no sabiendo qué hacer y con los nervios de punta, aunque decidieron realizar una transmisión en vivo por Facebook para dar cuenta de lo que estaban atravesando y para pedir ayuda.

“Nos saludan desde allá, del Superman que se quedaron atrapados también. No sé qué pasó. No sé que está pasando aquí, todos los juegos se detuvieron, ya están bajando a los del columpio”, se escucha decir a las jóvenes mientras veían cómo los trabajadores de Six Flags México laboraban.

“¡No puede ser! ¡Ya me quiero bajar! Todo está parado. A todos los están regresando, no inventen. A los de los columpios ya los bajaron. Nos hubiera tocado la sombrita, estamos aquí en pleno calor… ¡Ayuda! ¡Ayuda!”, gritaban desesperadas por el calor que estaban teniendo en las alturas.

Les piden en Six Flags México que dejen de grabar

En plena transmisión por Facebook también se pudo constatar como empleados de Six Flags México les piden a las chicas que dejen de grabar el momento y lo anterior desató comentarios de los que estaban viendo el video: “Gracias a Dios que están bien y no paso a mayores!!”, “De los creadores de “las pérdidas” llegan desde CDMX, “las atrapadas””.

“Se les olvido pagar la luz a los del parque”, “No aguanta tanto peso”, “Morirán por la patria”, “Eso es lo emocionante, es que Six Flags no pagó el recibo de la luz”, “No manches a lo mejor pasó algo, fallas técnicas”, “Yanix desde ayer están reportando estas fallas amiga”, “Falló por temblor?”, “Qué mala onda”, “Una vez me tocó en el Superman y se siente muy feo”, comentaron más personas. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LAS JÓVENES ATRAPADAS EN JUEGO DE SIX FLAGS