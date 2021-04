Pfizer asegura que podría ser necesaria ‘tercera dosis’ de la vacuna contra coronavirus

¿Es tan funcionando las vacunas?

Pfizer informó recientemente de que su vacuna contra la COVID-19 tenía más de un 91 % de efectividad contra el virus y más de un 95 % contra los síntomas severos de la enfermedad y que esta protección se mantenía al menos durante seis meses después de haber recibido la primera dosis, señala Efe.

Asimismo, las personas que reciben la vacuna contra el coronavirus de Moderna, siguen mostrando altos niveles de anticuerpos seis meses después de la segunda dosis, según un estudio publicado en la revista científica The New England Journal of Medicine citado por Efe.