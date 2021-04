¿Quiénes recibirán su tercer cheque esta semana del 12 de abril?

UNO. Beneficiarios de los programas de la Administración de Veteranos (VA) : En su último comunicado sobre los envíos de cheques, el IRS informó que la semana del 12 de abril los veteranos no declarantes recibirían sus $1,400 dólares. Este grupo incluye “a los veteranos y sus beneficiarios que reciben beneficios de Compensación y Pensión (C&P) que normalmente no presentan una declaración de impuestos”.

Este grupo está conformado principalmente por beneficiarios que no suministraron su información bancaria para que el IRS les emitiera un depósito directo. Se trata de cerca de 5 millones de personas a los que enviaron tarjetas o cheque por correo tradicional.

Más pagos en camino

La distribución no se detiene y el IRS ha informado que para el 21 de abril comenzaría a llegar el dinero por medio de depósito directo a ciudadanos estadounidenses que no viven en el país, reciben fondos de Seguro Social y que no declaran impuestos.

Continuando con el calendario previsto, para el 23 de abril, la agencia enviará cheques en papel por medio del Servicio Postal a aquellos beneficiarios de la Administración del Seguro Social que reciben su pago mensualmente.