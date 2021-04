Abril 2 : El IRS informa que emitirá pagos a ciudadanos de los que no tenían información porque no declaran impuestos. Entre ellos, beneficiarios de programas como el de sobreviviente o discapacidad del Seguro Social (SSDI), Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) y la Junta de Jubilación Ferroviaria (RRB).

El calendario de distribución del tercer cheque continúa el 21 de abril , fecha en la que comenzará a llegar el dinero por medio de depósito directo a ciudadanos estadounidenses que no viven en el país, reciben fondos de Seguro Social y no declaran impuestos.

Rastrear mi pago con Get My Payment

IRS dispones de la herramienta Get My Payment para que las personas puedan rastrear su tercer cheque. La agencia también indicó a través de Twitter que las personas ahora pueden “ver el monto de sus pagos de impacto económico, si corresponde, dentro de su cuenta en línea”.

Todo lo que tiene que hacer es ingresar a la página web del IRS y ubicar la herramienta Get My Payment. No es necesario que la revise en múltiples ocasiones, ya que los datos se actualizan una vez al día, generalmente durante la noche. A través de ella podrá confirmar si califica para el pago, si su pago ya ha sido enviado, qué método de pago le corresponde (depósito directo, cheque en físico o tarjeta prepagada) y cuál es el estatus de su cheque de $1,400 dólares.