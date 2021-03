Tercer cheque: ¿Por qué no han llegado los $1,400 dólares?

Es importante que tenga en cuenta que el IRS envía una carta adicional a través de la que indica: fecha de envío, cómo se hizo el pago y cómo informarles si finalmente recibió el pago o no. Consérvela. Este documento le servirá para reclamar el pago, en caso de que surja un problema y no lo reciba.

El IRS le ofrece dos medios para rastrear su pago: a través de su computadora o de su dispositivo móvil . “IRS2Go es la aplicación móvil oficial de #IRS. Descárguelo desde su dispositivo móvil”, anunció recientemente la agencia. Por cualquiera de estos dos medios podrá ingresar a la herramienta para rastrear los pagos Get My Payment .

En vista de que muchos beneficiarios ven que el dinero no llega, se pregunta si es necesario reclamar el dinero al IRS. La respuesta concreta a esta pregunta es que NO. Si una persona es elegible de acuerdo a los rangos de ingresos que estipuló el Senado y si presentó su declaración de impuestos del año 2019 o 2020, entonces su pago de procesará de forma automática.

¿Por qué no me ha llegado la ayuda de $1,400?

Las otras opciones serían: “Es apto, pero no se ha procesado un pago y aún no está disponible una fecha de pago”, “Estado de pago no disponible” o “Necesita más información”.

El IRS informó a través de su página web que estos mensajes son los que aparecerán al usar la herramienta Get My Payment: “Estado de pago: Se ha procesado un pago, hay una fecha de pago disponible y el pago debe enviarse por depósito directo o por correo. Nota: correo significa que se le puede emitir una tarjeta EIP o un cheque”.

¿Payment Status Not Available? Si al usar Obtener mi Pago leyera el mensaje de Payment Status No Available o ‘Estado de pago No disponible” no se desespere. Según el IRS podría significar que “aún no hemos procesado su pago o no es elegible para un pago”. En principio verifique nuevamente la elegibilidad para asegurarse de que cumple con los requisitos en esta tercera ronda de pagos. Si es así, no es necesario que emita algún reclamo, ya que podría significar que aun no han procesado su pago, pero en otra actualización de la aplicación podría ver un estatus diferente.

“Estado de pago: Necesita más información”

En el caso de que se viera reflejado el mensaje ” Necesita más información”, el IRS explica que “su pago fue devuelto al IRS porque el Servicio Postal no pudo entregarlo. Solo las personas que reciben este mensaje pueden usar la herramienta para brindarnos información de cuenta bancaria”.

De manera que no perderá su dinero, siempre tendrá una nueva vía para reclamarlo. La agencia también aclaró que en esta oportunidad la herramienta no mostrará información referente al primer y segundo pago de impacto económico. ¿Su tercer cheque de $1,400 dólares no ha llegado? Aquí puede encontrar la respuesta de por qué el tercer cheque no le ha llegado.