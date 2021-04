“El IRS continúa revisando los datos recibidos de Asuntos de Veteranos (VA), que incluye a los veteranos y sus beneficiarios que reciben beneficios de compensación y pensión que normalmente no presentan una declaración de impuestos”, indicó el IRS en un comunicado el pasado 7 de abril.

La Asociación Nacional de Cámara de Compensación Automatizada (NACHA en inglés) está coordinando con los bancos para que a partir de hoy los fondos sean liberados para los millones de beneficiarios del tercer cheque que aún no han recibido su pago. Estos cheques que serán enviados a través de depósitos directos.

Entre los grupos que recibirán a partir de hoy su tercer cheque de estímulo se encuentran los de Asuntos de Veteranos (VA) que han tenido fuertes retrasos en la recepción del pago federal. El IRS indicó la semana pasada a través de un comunicado que la oficial de pago para los miembros de este grupo que no declaran impuestos es el 14 de abril.

Este miércoles 14 de abril es la fecha del pago oficial para millones de beneficiarios que aún no han recibido su tercer cheque de estímulo de 1,400 dólares. El Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés) indicó que los pagos serán enviados de manera electrónica.

“Si no ocurren asuntos adicionales, el IRS espera comenzar a procesar estos pagos de VA a final de esta semana. Debido a que la mayoría de estos pagos serán enviados electrónicamente, se recibirían en la fecha de pago oficial del 14 de abril”, dijo la agencia tributario en el comunicado.

Pagos para quienes no declaran impuestos

Las personas elegibles deberán presentar una declaración de impuestos de 2020, incluso si normalmente no declaran, para que el IRS pueda verificar la información y enviar pagos acordes a los dependientes calificados. “Este grupo debe presentar una declaración de impuestos de 2020 para ser consideradas para un pago adicional para su dependiente calificado tan pronto como sea posible”, dijo la agencia.

“Las personas que normalmente no presentan una declaración de impuestos y no reciben beneficios federales pueden calificar para estos pagos de impacto económico. Esto incluye a las personas sin hogar, los pobres rurales y otros. Para aquellas personas elegibles que no recibieron un primer o segundo Pago de impacto económico o recibieron un monto menor al total, pueden ser elegibles para el Crédito de recuperación de reembolso de 2020, pero deberán presentar una declaración de impuestos de 2020”, resaltó el IRS.