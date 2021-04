La entrega de este cheque para hijos que entregarán las autoridades se darán en medio del otro pago del tercer cheque de $1,400 que aún no reciben millones de personas, pero que están a la espera de hacerlo en estos días.

Rettig dijo que al principio los pagos podrían no ser mensuales en una primera etapa, sin embargo, la ciudadanía espera que se lleve a cabo en las fechas que han anunciado, ya que las necesidades son muchas ante más de un año de crisis.

Así también las familias exigirán la mitad que resta del crédito cuando muestren su declaración de impuestos sobre la renta de 2021 en 2022. Hasta el momento no hay un tope en la cantidad de niños en una familia que pueden recibir el crédito, pero deberán cumplir con los requisitos ligados con la edad y los ingresos. Archivado como: Cheque hijos IRS

Y agregó sobre este tema de los apoyos económicos: “Ojalá tenga razón en que creen que pueden entregar un crédito correcto a partir de julio, pero si no lo harán lo mejor que puedan y tal vez lo entreguen un poco más tarde”. Archivado como: Cheque hijos IRS

Las familias tendrán la oportunidad de utilizar el portal para dar informes al IRS de toda modificación en sus casas en 2021 o para tener por no recibir pagos mensuales. “Va a ser lo más fácil de usar posible”, dijo Rettig, y dijo que otras páginas del IRS se optimizaron en los meses siguientes al lanzamiento. Archivado como: Cheque hijos IRS

Cheque hijos IRS: ESTÁN PEOR

Aunque la mayoría de los estadounidenses han resistido la pandemia de coronavirus desde el punto de vista económico, alrededor de 38 millones dijeron que están peor ahora que antes de que comenzara el brote en el país.

En general, el 55% de los estadounidenses afirmó que sus circunstancias financieras están casi igual que hace un año, y el 30% dijo que sus finanzas han mejorado, de acuerdo con una nueva encuesta de Impact Genome y The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Sin embargo, el 15% señaló que está peor. Cheque hijos IRS