¿Quiénes recibirán el tercer cheque esta semana del 5 de abril?

“Los pagos anunciados hoy también incluyen pagos para personas que el IRS previamente no tenía información para emitir un pago, pero que recientemente presentaron una declaración de impuestos y califican para un pago de impacto económico. Los pagos a este grupo continuarán semanalmente en el futuro, a medida que el IRS continúe procesando declaraciones de impuestos de 2020 y 2019”, explicaron en un comunicado de prensa .

Muchos se preguntan: ¿Cómo se si mi pago viene en ese lote que llega esta semana? El IRS indicó que este grupo incluye aquellas personas que NO habían ofrecido un número de cuenta bancaria al presentar su declaración de impuestos, pero que si indicaron su dirección física, que es donde suelen recibir también sus reembolsos anuales.

En este tercer lote también enviaron los pagos de casi 30 millones de beneficiarios de Seguro Social y otras ayudas gubernamentales. La emisión de sus cheques se había retrasado porque la Administración de Seguro Social (SSA) no había entregado al IRS los datos bancarios o domicilios de este grupo de personas.

La agencia explicó que la única diferencia en esta ronda de papel sería que el documento bancario no llevará la firma del presidente Joe Biden, a diferencia de lo que ocurrió en las dos rondas anteriores que llevaban el nombre del expresidente Donald Trump.

Con respecto a los cheques en físico, el IRS no publicó una imagen oficial para esta tercera ronda de cheques. Sin embargo, le colocamos una imagen referencial de cómo lucían los cheques en las dos primera rondas de estímulo económico.

Aun faltan rondas de cheques por entregar

Si ninguno de los anteriores es su caso y piensa que no recibirá su tercer cheque esta semana, no se preocupe, al IRS aun le quedan rondas de cheques por enviar y no dejarán de hacerlo hasta que cada beneficiario reciba su dinero tal como lo estipula el Plan de Rescate Estadounidense.

Para lograrlo el Senado les ha dado plazo hasta diciembre, aunque están trabajando para lograrlo lo más pronto posible. De hecho, existe un grupo de ocho millones de ciudadanos de muy bajos ingresos, que no reciben beneficios sociales y no reportan impuestos, a los que la agencia tendrán que contactar aun con las dificultades que eso representa, reseñó La Opinión.