Taxista hispano asesinado a balazos en Nueva York

Un taxista hispano fue asesinado a balazos después de terminar su turno en New Rochelle, Nueva York

La policía está buscando al sospechoso del tiroteo

“Estamos estudiando todas las posibilidades sobre el motivo”, dijo la policía

Un taxista hispano de origen mexicano fue asesinado a balazos en New Rochelle, Nueva York mientras estacionaba su taxi después de completar un turno de seis horas de trabajo el jueves por la mañana, según informó The New York Post.

Andrés Valenzuela, de 62 años de edad, fue encontrado por un policía con dos heridas de bala en el estacionamiento de Juliano’s Catering Hall justo antes de las 3 de la madrugada, informó CBS New York.

“Descubrió que tenía dos heridas, que parecían ser heridas de bala que eran obvias. Inmediatamente comenzó a prestar ayuda, pidiendo ayuda. Utilizaron un desfibrilador externo automático”, dijo el capitán de policía de New Rochelle, Collins Coyne, a Tony Aiello de CBS2.

A pesar de que el taxista hispano fue trasladado de emergencia al hospital Montefiore New Rochelle falleció el jueves debido a sus heridas. El taxista de origen mexicano llevaba más de diez años trabajando para la línea Express City Taxi y a veces trabajaba los siete días de la semana, según un informe.