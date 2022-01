Otra madre escribió: “Como latina cuyos hijos asisten a Mill y Williamsville estoy en completo shock”, mientras que otra madre hispana criticó tras observar la tarea: “Esto es completamente inaceptable. Debe haber consecuencias serias. Una disculpa del distrito no es suficiente, esto no es algo que los niños puedan olvidar”.

El funcionario de la escuela no nombró al profesor que asignó la tarea, ni dijo si enfrentará a algún castigo específico. “Esta tarea no cumple con nuestro estándar y será tratada apropiadamente”, acotó el mensaje publicado por el distrito escolar en respuesta a la polémica ocasionada por la que se consideró una tarea racista.

El comunicado escolar, citado por el referido medio, indicó: “Estamos abordando la situación para garantizar que esto no vuelva a ocurrir. El distrito no aprueba ningún material didáctico que denigre a nuestros estudiantes, familias, cultura o creencias”.

¿La tarea racista se ha repetido cada año?

CNN mencionó que los funcionarios escolares del distrito habían recibido numerosas quejas a lo largo de los años sobre el comportamiento potencialmente racista u ofensivo de los profesores. Sin embargo, no se ha hecho nada al respecto, según los comentarios en las redes sociales de los padres de los alumnos del distrito o de los propios alumnos de la Mill Middle School, que afirman que los mismos deberes fueron entregados en años anteriores a otros grupos de estudiantes.

“Vaya, me quejé de esta tarea en la escuela Casey… hace 3 años. Y no se hizo nada”, se leyó en un comentario citado por el Daily Mail. Otra persona cuestionó el juicio del profesor de español no identificado que pidió la tarea, quien tuvo “varios problemas” con un profesor en particular en los últimos años.