Mujer racista les grita a los empleados de una pizzería en Estados Unidos

Se molestó porque no la atendieron debido a que no llevaba mascarilla

“Mexicanos deberían volver a sus granjas”, exclamó la mujer Mujer racista pizzería. Nuevamente el racismo se ha hecho presente en un video de las redes sociales, este acto se da muy frecuentemente en el país estadounidense en contra de las personas latinas, que intentan ganarse la vida y cumplir su sueño americano, siendo uno de los más grandes miedos de los hispanos el no ser aceptados por su raza o color. A través de un video en las redes sociales está circulando una grabación de una mujer que se dice ser ‘patriota’ armando un alboroto en una pizzería. La mujer comenzó a agredir a los empleados y a las personas que se encontraban en el lugar, aparentemente por no portar su mascarilla. Mujer racista agrede empleados de pizzería En las imágenes de la grabación se puede ver como un hombre que se encontraba en la pizzería comienza a grabar a la mujer que se decía ‘patriota’, agrediendo a los empleados, debido a que no recibió atención por no llevar puesta su mascarilla anticoronavirus, cosa que era obligatoria. Inmediatamente empezó a insultar a todos los que se encontraban en el lugar y sin dudarlo comenzó a ofender con palabras racistas. Pero eso no fue todo, ya que los trabajadores fueron discriminados por la mujer cuando ella les dijo con furia que no eran patriotas como ella.

Mujer racista pizzería: “Mexicanos deberían volver a sus granjas” Todo ocurrió en una reconocida pizzería Little Ceasars, donde debido a la contingencia de la pandemia del coronavirus, cada tienda pide a sus clientes siempre llevar cubrebocas para evitar la propagación del virus. Aparentemente la mujer no lo llevaba y no quisieron atenderla hasta que se lo pusiera. La mujer le gritó a ,os empleados que no quisieron atenderla con insultos racistas: “mexicanos deberían volver a sus granjas”, dijo la señora de origen estadounidense. Inmediatamente el video se hizo viral en redes sociales por las palabras raciales de la mujer que se mostró furiosa.

Mujer racista pizzería: “Voy a traer verdaderos patriotas” La grabación muestra como la gringa estaba completamente enojada con todos en el lugar y antes de irse les dejó algo claro a todos: “Voy a traer verdaderos patriotas y ver lo que ustedes van a hacer”, dijo antes de irse. Aparentemente un oficial de la policía estaba afuera de la pizzería. “A mi llegada, oí a alguien gritando dentro de Little Ceasars. La ‘señora patriota’ estaba diciendo que tenía una condición médica y no podía usar una máscara (veo esto todo el tiempo en el trabajo). La señora despotricaba así que empecé a grabar cuando a mencionó cómo todos los ‘mexicanos’ deberían volver a sus granjas. Después del video, la señora siguió despotricando hasta que se le acabaron las cosas qué decir”, escribió el joven que grabó el video.

Mujer racista pizzería: “Un problema de salud mental” “La enfermedad mental es un problema real del que debemos hablar más y ayudar a estos “patriotas” con el tratamiento”, “Es interesante cómo estos matones se enfocan en los objetivos más fáciles, los empleados de comida rápida y minoristas que viven de cheque en cheque, o mujeres mayores en el metro. Estos son los tipos de matones más despreciables” “¿Por qué los ‘patriotas’ siempre están MUY furiosos?”, “Sí, su salud le impide usar una máscara, pero puede comer pizza de $ 5”, “hay un problema subyacente con ese tipo de rabia … generalmente está relacionado con un problema de salud mental subyacente”, fueron algunos de los comentarios. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ .

Mujer racista pizzería: Un exbombero le grita a una empleada de Walmart Anteriormente algo similar ocurrió en una tienda Walmart donde se presentó un acto de racismo, cuando un exbombero como él se hizo llamar le gritara a una empleada que aprendiera a hablar inglés. Estos sucesos fueron grabados por la mujer que fue atacada y compartió el video en su cuenta de TikTok. Los hechos se presentaron en un Walmart en Lincoln, Nebraska, cuando un sujeto que se en repetidas ocasiones mencionaba que era un exbombero y que sirvió al país por varios años, agredió verbalmente a una joven que lo estaba atendiendo, que al parecer habló un poco de español y el hombre comenzó a gritarle, según La Opinión.

Mujer racista pizzería: “Un uniforme no te da derecho a ser racista” En uno de los tres videos se observa al presunto exbombero bastante molesto con una mujer trabajadora de la tienda comercial, el sujeto afirmaba que le faltaron al respeto solo por no traer puesto su uniforme donde indica que sirvió al país: “Cuando estés en Estados Unidos, será mejor que aprendas nuestro idioma”. Inmediatamente la empleada al parecer hispana reacciona y logra defenderse indicándole al hombre que un uniforme no le da el derecho de hablar como él lo está haciendo, de manera agresiva y racista: “Un uniforme no te da derecho a ser racista”, le dijo la empleada al exbombero.

“Aprende inglés; es América. No es España y no es México” La mujer comenzó a cuestionar al agresivo hombre diciéndole que porque actuaba de esa manera en contra de ella, a lo que inmediatamente respondió: “Porque asesinaron a 343 de mis compañeros bomberos, es por eso, el 11 de septiembre de 2001, por eso”. Pero eso no fue todo, ya que al parecer la empleada comenzó a hablar un poco en español, y fue la gran molestia del sujeto que se hacía llamar un exbombero y comenzó a gritar por toda la tienda: “Aprende inglés; es América. No es España y no es México”, en un acto bastante racista. Archivado como: Mujer racista pizzería

“Soy un bombero retirado, oficial de policía, y estoy entrenado en MMA” Luego empezó a agredir a la joven que lo estaba atendiendo, mencionando que gracias a la gente que no habla bien el inglés tienen más probabilidades de morir en un incendio ya que la persona de emergencias no puede entender la situación por la que están pasando: “Cuando alguien no habla inglés, no podemos comunicarnos en Los Ángeles, ¿adivinen qué pasa, honestamente? La gente muere”, dijo el hombre. Después apareció otro hombre a defender a la empleada y de inmediato encaro al agresor a lo que le respondió: “Soy un bombero retirado, oficial de policía, y estoy entrenado en MMA. ¿Has oído hablar de Chuck Liddell? Entrenamos a sujetos así. ¿Qué hay de Conor McGregor? Aléjate de mí”, dijo el exbombero. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Mujer racista pizzería

“No querrás saber lo que han visto estos ojos” La soberbia del hombre agresor salió a la luz cuando intentaron defender a la empleada: “¿En serio? Estás hablando con los mejores de Los Ángeles, quítame a ese tipo de encima; probablemente tiene antecedentes de pandillas a juzgar por esos tatuajes”, dijo el sujeto. Después el defensor de la mujer le dio las gracias por su servicios a lo que el exbombero resaltó que era mucho mejor que él: “¡Mantente alejado de mí! ¡Porque no lo sabes! Llevo ropa holgada, pero esto es 200 libras. Aléjate de mí. No querrás saber lo que han visto estos ojos”, continuo diciendo. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.. Archivado como: Mujer racista pizzería