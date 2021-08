El boxeador mexicano, aprovechó este fin de semana para dejar en claro el enojo que tenía contra los jurados por parte de la competencia a la que asistió su hija mayor, Emily Cinnamon, en Estados Unidos, para poder participar con su equipo de equitación; tal parece que esa competencia no terminó bien, puesto que fueron discriminados.

Saúl ‘El Canelo’ Álvarez comentó este fin de semana, la indignante situación que pasó su hija, en un torneo de equitación. La joven a través de Instagram compartió el duro momento que vivió Emily Cinnamon, cuando acudió a una competencia en Estados Unidos representando a México, cuando descalificaron a su caballo por no cumplir con ‘los parámetros’ solicitados.

"Hablamos con nuestros veterinarios mexicanos antes y dijeron que mi yegua estaba completamente bien, que parece muy sana y fuerte y no sabían por que la sacaron de la competencia final. Y créanme, seré la primera en sacarla de la competencia, si no siento que está 100 por cierto sana.", comenta la hija de Álvarez en dicho comunicado a través de sus historias de Instagram.

Según Emily, ella volvió a hablar con los veterinarios que atienden a su yegua en México y les informó sobre la situación, a lo que ellos dijeron que la yegua se encontraba en perfectas condiciones, por lo que no se pueden explicar cuál fue el motivo de que la FEI retuviera a su caballo y la negara a participar en dicha competencia.

"Pero, en general con la situación, odiamos la forma en que nos trataron, especialmente a uno de mis amigos. Un oficial de la FEI y otros ciclistas de Estados Unidos, se burlaban de él y se reían de él, porque no sabía hablar inglés y, por lo que sé, también están siendo irrespetuosos y racistas. Todos nos sentimos incómodos aquí.", expresó Álvarez en redes sociales.

La joven hizo fuertes acusaciones, cuando mencionó que hubieron funcionarios en FEI, donde se habían estado burlando de uno de los participantes del equipo mexicano por el hecho de no saber inglés. Emily mencionó que estaban siendo ‘irrespetuosos y racistas’, por lo que deseaba que los demás se enteraran de lo que pasó en dicho torneo.

Emily narró como fueron tratados en la competencia y por la Federación Ecuestre Internacional, donde aparte de las burlas constantes a uno de sus compañeros, también tuvieron otro tipo de acciones con los jóvenes; por esa razón, la joven piensa que no sólo ofendieron al equipo, sino también a sus padres, quienes hicieron el esfuerzo de llevarlos hasta dicha competencia.

“No sé completamente que significa la palabra “racista”, pero por lo que sé, hoy fueron racistas con nosotros. Ofendieron a nuestra nación y a mi país. Todos vinimos aquí para divertirnos y competir contra otros países, pero también para divertirnos y hacer nuevos amigos, pero no se siente así”, comentó la joven en redes sociales.

Emily hizo fuertes delaciones al comentar que recibieron tratos racistas pro la FEI, no sólo por las burlas que recibió su joven compañero, sino que también por faltarle el respecto al equipo entero por los tratos que recibieron. La joven dejó en claro que ella tenía la idea de que sería un buen momento para divertirse y pasarla bien, pero fue todo lo contrario.

Las acusaciones hacia dicha Federación, son bastante severos y la joven debería presentar una queja formal ante ellos para que la situación no vuelva a acontecer; hoy le pasó a Emily, que de alguna forma pudo expresarlo mediante las redes sociales, pero, ¿Cuántas veces no habrá ocurrido una situación similar con otros equipos mexicanos?

De acuerdo con el portal de noticias Infobae, Emily Álvarez ha tenido una trayectoria satisfactoria en el mundo de la equitación, donde ha concursado y ganado diversos reconocimientos y campeonatos; por lo que no es de extrañar que la joven de 15 años se encuentre sumamente molesta ante la actitud que han tomado en la FEI.

Tras la denuncia de la hija del Canelo, las personas no han dudado en expresar su enojo hacia la FEI, tachándolos de ‘superiores’ y por supuesto, defendiendo a la joven. Aunque no hay una denuncia formal en contra de la Federación por los comportamiento que tuvieron hace un par de días, los usuarios si estallaron en contra de la injusticia que sufrió Emily.

“Qué se esperan los demás”

Los usuarios no han dejado de comentar la situación que vivió la hija de El Canelo, mencionando que si a ella, que es hija de una figura pública le hacen pasar por una situación de ese índole, qué pueden esperar los demás que no cuentan con el apoyo de una familia con recursos ilimitados, pero no sólo eso, hay personas indignadas ante el trato que recibió la joven.

“Si eso le hacen a la hija del millonario, poderoso y popular canelo, ¿Qué se puede esperar para el latinoamericano promedio?”, “Hay cosas que el dinero no puede comprar”, “Suena feo pero en Estados Unidos, siempre seremos vistos de mala forma sin importar si vamos a gastar los millones allá o nos sentimos muy americanos, ahí están las de softbol viven allá, aman y viven la cultura de allá, no suben nada de México, tiraron los uniformes y… Ni así las llevaron con la selección de Estados Unidos”, fueron algunos de los comentarios que destacaron.