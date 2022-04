Y más personas se unieron al clamor de ‘sentenciar’ a las amigas de la joven mexicana: “Esas no son amigas, tarde o temprano les llega su pago”, “¿Por qué no sé lo mandan al Facebook de su papá para que revisen? sean o no, no son acciones”, “Tarde o temprano la vida se las va a cobrar”, “esta amiga urgente que la investiguen y que paguen que estén presas que caiga la justicia sobre estas supuestas amigas”, “sea verdad o broma ella ya esta en el cielo deben tener respeto que barbaridad”.

Ante la cruel burla con los mensajes en el Facebook de la supuesta amiga de Debanhi, se manifestaron cientos de personas para dejar comentarios: “Mi madre siempre dice ,no existen las amigas y es verdad ,si aveces hasta la misma familia te hace daño que puedes esperar de una persona ajena”, “Que poca, pero que no olviden, que en esta vida y en la otra, lo que se hace se paga”, “pero si ella ya sabía ustedes no tenían derecho pero solo recuerden que el karma llega”, “las amigas de debanhi son las culpables”.

Debanhi bailando : tenía toda la vida por delante

Antes de saberse de su terrible muerte ¿o asesinato? Cuentas de TikTok como la de @dome.miflorecita27 publicaron su apoyo a la familia de Debanhi tomando unas imágenes de la chica mexicana y de fondo utilizando un triste audio sobre una presunta víctima de feminicidio ¿será que vaticinaba lo que le sucedía a la chica de 18 años? “Si mañana no regreso, búsquenme por todas partes, tal vez me perdí en un Museo de arte, si mañana no regreso búsquenme en el cielo, me verás en las estrellas, en Saturno y tus anhelos, si mañana no regreso cuida mucho a mis personas, que no lloren demasiado, abrázalas si se desmoronan, si mañana no regreso quémenlo todo por mi, te prometo que luché así siempre yo viví, no sé qué va a pasar, no sé si mi historia podré contar pero si mañana no regreso ayúdame a cambiar a esta sociedad que por ser mujer, un día me llegó a matar…”, finaliza el audio con el video.

Los comentarios para las imágenes del video de Debanhi no se hicieron esperar ante la cruel muerte de la chica: “la encontraron en un registro de agua en la parte trasera del hotel Castillas”, “Pudimos haber sido cualquiera de nosotras”, “En paz descanse. Esto no quedará impune. Dios es justo”, “Tenía una mirada muy ausente, dicen que es cuándo mueren jóvenes o ya no están aquí”, “dicen que las amigas no tuvieron nada que ver pero yo digo que la cubrieron”. Y más comentarios aparecieron: “las mismas autoridades fueron o lo encubrieron, ella no se merecía ese final y ahora dicen que se cayó”, “Justicia para Debanhi Escobar justicia, se nos fue nuestra niña siempre estarás en nuestros corazones”, “vuela alto, te amamos reina, quedaremos todo por ti”, “Estaba enterrada en un motel era tanta la profundidad que hasta a los perros le costaron encontrarlo a los perros de la poli pero el olor era fuerte”, “La encontraron muerta atrás del hotel Castillas en un pozo de agua sin vida D.E.P #Debanhi te extraño mi niña”, publicaron más personas. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LA SUPUESTA AMIGA DE DEBANHI Y EL FACEBOOK