Límites de asilo en la frontera terminarían el 23 de mayo

Aunque aún no es definitiva ni se ha hecho oficial, con esta decisión el gobierno del presidente Joe Biden pondría fin a todas las restricciones por la pandemia que les impedían otorgar asilo a los miles de inmigrantes que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México.

¡BUENAS NOTICIAS PARA LOS INMIGRANTES! Los límites de asilo que han sido implementados en la frontera para evitar la propagación del Covid-19 terminarían este 23 de mayo de 2022, según informaron a The Associated Press fuentes relacionadas al tema.

Covid-19, ¿solo excusa?

En enero, cuando la situación con la variante ómicron resultaba preocupante, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) decidieron hacer uso de sus poderes y extender el bloqueo de asilo durante dos meses más, plazo que estaría llegando a su fin justamente ahora.

Los CDC debería tomar una decisión al respecto esta semana, lo que bien podría ser una renovación del bloqueo ya que los funcionarios aún no han convenido poner fin a la medida, contaron a The Associated Press bajo condición de anonimato personas familiarizadas con los planes gubernamentales.