“Claire Bridges, estoy muy orgulloso de ti e inspirado por ti. Has superado más en dos meses de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar en toda una vida. Volverás a escalar antes de que te des cuenta. Te queremos mucho”, escribió Bridges sin imaginar las muestras de cariño que le harían llegar a su hija.

No pasó mucho tiempo para que sus seguidores reaccionaran a esta publicación y le mandaran mensajes de aliento: “Hermosa, seguimos rezando para tu recuperación total del cien por ciento! Llegarás muy rápido!”, “Te amo mucho, eres muy fuerte”, “Miren a esas bellezas, súper feliz de ver esta publicación. Te amo”, “Trajiste una sonrisa a mi rostro, espero que estés bien”.

“Pudimos saludarla, hacer bromas, ella se reía tanto como podía. Sentí mariposas, me emocioné y fue una alegría poder hacer eso”, expresó en entrevista Heather Valdés, compañera de la modelo Claire Bridges, luego de que tuviera la oportunidad de visitarla en el hospital.

“Esta fue una de las primeras veces que me senté en más de un mes, disfruta de mi alegría… Esto también fue hace un mes, no actualmente”, escribió Clurby para acompañar una imagen que subió el pasado 13 de marzo donde se le ve ya sin ambas extremidades. De nueva cuenta, el apoyo de sus seguidores se hizo presente.

Como era de esperarse, las felicitaciones se hicieron presentes: “Me alegro de que estés con tu familia ahora… continúa brillando como la hermosa estrella que eres”, “¡Feliz cumpleaños, Clara! ¡Te ves increíble! Will escalando la casa, un clásico”, “¡Deseando que este año esté lleno de amor y alegría porque te mereces lo mejor!”.

Claire Bridges no pudo pasar un mejor cumpleaños que rodeada de sus seres queridos ya en casa, donde la consintieron y le dieron muchos regalos: “Los 21 pasaron bien! Agradecida por todo el amor y los buenos deseos”, expresó la joven hace apenas una semana.

La publicación más reciente de la modelo Claire Bridges

Nadie dijo que la vuelta a la realidad para la joven modelo sería fácil. aunque Claire Bridges está poniendo todo de su parte, con el apoyo de sus familiares y amigos, para salir adelante. En su publicación más reciente en redes sociales, se le puede ver realizando algunas labores propias del hogar y así lo compartió:

“Siempre es bueno cuando el hermano mayor cocina. Solo remuevo la olla. Actualización: Estoy bien. Tengo terapia ocupacional, fisioterapia y enfermería en el hogar ahora varias veces a la semana y me levanto y me muevo mucho más. También, me sacarán los puntos de mis protuberancias la próxima semana ¡Estaré caminando en poco tiempo! Gracias a todos por su apoyo”.