El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) abandonará o recortará el uso de cárceles para inmigrantes bajo su custodia en cuatro estados, entre ellas las de Gasden (Alabama) y Glades (Florida), por denuncias de abusos físicos e insalubridad, respectivamente, según informó este viernes el diario The Washington Post, informó la agencia Efe.

ICE recorta cárceles EEUU: ¿Serán trasladados a otros centros?

De acuerdo con la información, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas señaló que el viernes que dejarán de albergar a los detenidos en una cárcel de Alabama con antecedentes de problemas y limitarán el uso de otros tres centros de detención, informó The Associated Press. El ICE, no indicó que cárceles serán utilizadas para el traslado de los reos que se encontraban en Gasden y Glades.

Por el momento, las autoridades han dado información mínima sobre los próximos traslados e indicaron que están trabajando en revisar las instalaciones que fueron marcadas por las quejas de los reos, por la insalubridad que hay. Además, informaron que están buscando mejorar las condiciones y ‘estar al pendiente’ de las condiciones de sus presos. Archivado como: ICE recorta cárceles EEUU